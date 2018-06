El PP mantendrá el eje central de los PGE pero contempla cambios en materia social

Así lo ha señalado Barreiro en una entrevista en 13TV, recogida por Europa Press, en la que ha aclarado que "no está cerrado" que las enmiendas parciales que introduzca el Grupo Popular en el Senado se vayan a circunscribir a las partidas comprometidas con el PNV, después de que la formación nacionalista vasca apoyase la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

De hecho, Barreiro ha destacado que hay partidas contempladas en los Presupuestos para el País Vasco que son "muy necesarias", si bien ha dicho que es "probable" que "alguna que otra partida" en materia social pueda ser mejorada vía enmiendas, para lo que ha pedido que esos cambios se consensúen "entre todas las fuerzas".

"Mantenemos el esquema central pero abrimos un periodo de tiempo para que entre todas las fuerzas podamos ver cómo se puede mejorar" porque "el documento es mejorable, mediante un proceso de enmiendas, manteniendo el eje central de esos PGE", ha señalado Barreiro después de que el Grupo Popular en el Senado haya aplazado el debate de totalidad al próximo lunes y el plazo para poder presentar enmiendas a las cuentas en la Cámara Alta.

Según Barrero, los 'populares' no introdujeron estos cambios que estudian ahora porque no contaban con la mayoría en el Congreso y eran "leales" al pacto suscrito con las otras fuerzas, a diferencia del PNV, que "una semana apoya los PGE y a la semana siguiente dejan de prestar el apoyo al Gobierno al que habían legitimado para ejecutar esos PGE".

"Eso no es serio, no es coherencia", ha apuntado Barreiro, quien ha denunciado la "deslealtad clara y fragante" del PNV, pero ha dicho que "en absoluto" los cambios se introducirán por "revanchismo" y que los 'populares' no van a ir "en contra de nadie", aunque sí de los vetos planteados por los partidos que apoyaron la moción de Sánchez (Podemos, ERC, PdeCAT, Compromis y EH Bildu).

Respecto al aplazamiento del debate de totalidad, Barreiro ha opinado que la sociedad española no entendería que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no acudiese al Senado a defender su principal proyecto programático -los presupuestos del PP--, por lo que dado que le nuevo presidente del Ejecutivo mostró su disposición a aplicar el proyecto presupuestario de Mariano Rajoy, cree que es "bueno" que el responsable económico del Gobierno socialista los explique por "sentido común, transparencia y coherencia".

Por último, sobre el futuro del PP ha indicado que los 'populares' van a escuchar al presidente del partido, el que a su juicio ha sido "el mejor presidente de la democracia española en el contexto en el que le ha tocado gobernar", y ha recordado que el PP es un partido "fuerte, de miles de afiliados y de la mayoría, y en esa línea va a seguir trabajando".

"Sea cual sea el proceso es un proceso que va a liderar el presidente Rajoy y la situación le avala para que pueda seguir así. Es un partido fuerte, con ilusión, con ganas de seguir trabajando por España y con el presidente Rajoy al frente, y en la línea de lo que estime conveniente abordar para los próximos meses", ha agregado.