El PP no se cree los ingresos de la tasa tecnológica y Hacienda replica que Montoro preveía aún más

Así, Montero ha defendido en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso que el propio Cristóbal Montoro incluyó este impuesto en su último plan presupuestario, y que en él el exministro proyectaba una recaudación de 600 millones de euros en seis meses y 1.500 millones en un año, frente a los 1.200 millones previstos por el Gobierno de Sánchez.

Y es que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había puesto en duda las posibilidades del Gobierno de recaudara 1.200 millones de euros cuando en toda la Unión Europea las previsiones de la Comisión es que pueda recaudarse únicamente cuatro veces más, unos 4.800 millones de euros.

"ESPAÑA SE QUEDARÁ SIN IMPUESTO Y SIN TECNOLÓGICAS"

"Si aplicamos el 3% a las transacciones de comercio electrónico a todas las operaciones que se realizan en España, no se recaudarían ni mil millones", ha dicho García Egea, que cree que de poner en marcha este impuesto, España se quedará "sin impuesto y sin tecnológicas". "Está claro que para este Gobierno las cuentas no salen. Saque la calculadora y haga las cuentas, en honor a la verdad", espetó.

Además, el diputado 'popular' ha criticado que, pese a que los impuestos gravarán a las empresas, serán los ciudadanos y las pymes que recurran al comercio electrónico los que acabarán pagando los efectos de esta tasa. "Los impuestos se los ponen a los ricos, pero acaban pagándolos la mayoría de los españoles, los pymes y los autónomos", ha abundado.

En este sentido, García Egea ha criticado que se le ponga este impuesto cuando "España está entrando en una cuarta revolución industrial" y "necesita a la industria 4.0 y la digitalización para estar entre los países punteros".

Y es que el diputado cree que el impuesto "sólo le sirve" al Gobierno "para cuadrar las cuentas y los Presupuestos de Pedro Sánchez" al que sus ministros, ha apostillado, "quieren mantener anclado al sillón azul", en referencia a la bancada del Gobierno reservada en el Congreso. "Le pido que sume, reste, multiplique y que divida y no se olvide que se lleva una", ha concluido.

"ELABORARON ESTE PROYECTO, HÁGANSELO MIRAR"

"La última frase no se la he entendido, la de 'se lleva una'. No sé si se refiere a alguna cuestión relativa a su partido. Desde luego, nada que ver con esta bancada", ha replicado Montero, que le ha pedido al diputado 'popular' que "se lea el anteproyecto de ley".

Así, ha defendido que la tasa no gravará a las empresas tecnológicas ni a las pymes, sino que la tasa afectará a las plataformas de intermediación y a la venta de datos de los usuarios, en línea con la directiva comunitaria, pero también con "el borrador que elaboró su compañero Montoro".

"Entiendo que usted no entendía que se iba a gravar a las pymes, ni a las tecnológicas ni a la innovación", ha abundado la ministra, lamentando que García Egea "niegue la realidad". "Háganselo mirar, porque han sido ustedes los que han elaborado este proyecto y los que ahora pretenden criticarlo", ha pedido.