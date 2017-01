El PP advierte de que el camino no es aumentar el déficit con una Renta Mínima

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha afirmado que el camino no es aumentar el déficit público con una Renta Mínima de 426 euros a familias sin ingresos y ha recordado que el presupuesto de 2016 sigue prorrogado y la medida tiene un coste de unos 11.000 millones de euros anuales.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el portavoz parlamentario del PP ha dicho que no todos los gastos sociales deseables son posibles y "hay que ver cuándo se pueden realizar".

"Está muy bien presentar iniciativas de gasto social y al PP nos gustaría poder hacerlo, pero hacerlo cuando el PSOE dice que no se va a aprobar un nuevo presupuesto, no tiene ni pies ni cabeza", ha dicho Hernando tras pedir a los socialistas que acuerden un presupuesto para el 2017 y "salgan del no es no".

Hernando ha recordado que tras la aprobación del techo de gasto hay que ver cómo se destinan los fondos y ha recordado que en el presupuesto de este año está comprometido el 85 % del gasto a las pensiones, a luchar contra el desempleo o a reducir la deuda pública.

"Si hay que dedicar 11.000 millones a esta materia (la prestación por ingresos mínimos), deberá suprimirse o paralizarse la obra pública, la investigación o partidas en Educación", ha advertido.

El diputado del PP ha incidido en que "no se pueden inventar cada día más gasto en diferentes materias cuando la recaudación está en 20.000 millones más baja que en 2007".

Hernando ha pedido al PSOE llegar a un acuerdo para tener un presupuesto en 2017 "equilibrado, sin colapsar la economía" y en este sentido, ha señalado, que si los presupuestos de 2016 siguen prorrogados, las comunidades autónomas dejarán de percibir 4.000 millones de euros más para sus políticas sociales.

Ha añadido que el PSOE debería plantear medidas como la Renta Mínima dentro de un debate presupuestario y no para "quedar bien con determinados grupos sociales".