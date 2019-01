PP, PSOE, Unidos Podemos y Cs recelan de la eficacia de un blindaje de las pensiones en la Constitución

El PP, el PSOE, Unidos Podemos y el PDeCAT han expresado este jueves su recelo de la eficacia de un hipotético blindaje de las pensiones públicas en la Constitución, por considerar que no sería suficiente para garantizar su futuro y la sostenibilidad del sistema público.

Así lo han manifestado en un debate organizado en el Congreso por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), que aboga por realizar una reforma constitucional que garantice el poder adquisitivo de las pensiones en la Carta Magna pues, tal y como ha defendido Joanen Cunyat, su representante en la mesa de debate, "no existen como derecho en la Constitución".

"Son una expectativa de derecho que puede concretarse de una u otra forma, y eso no puede ser", ha lamentado, apostando por un "blindaje" de las mismas para impedir su privatización y su pérdida de poder adquisitivo. "Sería un pequeño cambio con consecuencias estructurales", ha defendido.

Sin embargo, todos los partidos han mostrado en mayor o menor grado sus recelos ante esta posible medida. Artemi Rallo, representante del PSOE en el debate, ha señalado que "creer que su reconocimiento como derecho fundamental es suficiente, no satisface unas exigencias de rigor básico".

Así, ha distinguido entre derechos como el de la inviolabilidad del domicilio y otros de carácter prestacional como éste, para cuya garantía, ha subrayado, "son necesarias políticas públicas y recursos".

Y es que, pese a considerar que esta reivindicación "es justa" y "merece ser incluida en las agendas", a su juicio no resuelve el problema de las pensiones, aun determinándose por ley que se revaloricen anualmente, como mínimo, al ritmo de la inflación.

"MÁS BLINDAJE DA LA MOVILIZACIÓN Y EL CONSENSO"

"No demos a la Constitución poderes mágicos", ha acompañado Pilar Marcos, diputada del PP en el Pacto de Toledo, que ha recordado que ya existe en la Constitución "un compromiso de la democracia con las pensiones". "Modificar la Constitución para algo así es abrir un melón que nosotros, en principio, no somos partidarios", ha zanjado, asegurando que esta propuesta no ha sido llevada al Pacto por ningún grupo.

Aina Vidal, portavoz de Unidos Podemos en el Pacto de Toledo, ha mostrado sus "dudas" sobre que este blindaje fuera suficiente para garantizar las pensiones públicas, ya que si las pensiones han vuelto a ligarse con la inflación, ha dicho, ha sido por la movilización. "Tiene más blindaje el consenso y la movilidad social que las leyes por sí solas", ha argumentado.

"Para pagar algo necesitas tener dinero para pagarlo. Lógicamente, creo que independientemente de lo que se pueda decir en un artículo, si no tienes dinero para pagarlo no vas a poder cumplir con esos derechos", ha abundado el portavoz de Ciudadanos en el Pacto, Sergio del Campo.

"El mayor blindaje del sistema de pensiones nos lo otorga el empleo. Sin empleo ni salarios, por mucho que las leyes nos brindaran un blindaje, no podríamos garantizar las pensiones públicas", ha remarcado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que también ha hecho hincapié en la necesaria mejora de la productividad.

Ignasi Candela, de Compromís, también ha destacado "el cambio fundamental" que ha supuesto la movilización para conseguir que se empezar "a hablar de cómo garantizar el derecho a una jubilación digna". "Hace no mucho tiempo se estaban hablando de otras cosas", ha destacado, situando a los pensionistas como "uno de los vectores de cambio" en España.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Más allá del debate sobre la reforma constitucional, los grupos han apuntado algunas de sus preocupaciones en torno al futuro del sistema público de pensiones, ante retos como el aumento de la esperanza de vida o la entrada en el sistema de contribuyentes con mejores pensiones reconocidas, entre ellas la generación del 'baby boom'.

"Es sostenible, nadie lo pone en duda", ha asegurado el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo, que en todo caso ha destacado la necesidad de plantear "reformas", pero centradas en las pensiones del futuro para no comprometer a las personas ya jubiladas o cerca de la jubilación que, ha argumentado, "ya no tienen margen".

En este sentido, Del Campo ha apostado por un mayor desarrollo del resto de pilares del sistema de pensiones, y ha puesto encima de la mesa la posibilidad de implantar un plan de pensiones privado pero gestionado desde el propio Estado, para que no sea una entidad privada sino la propia Seguridad Social la que administrara ese ahorro.

"No es un problema de envejecimiento, sino de reparto de la riqueza de este país", ha replicado Aina Vidal, de En Comú, que ha pedido "no hacer el trabajo sucio" de aquellos que quieren "malograr" el sistema de pensiones. "Por supuesto que los jóvenes van a tener pensiones. La pregunta es si será mayor o menor", ha dicho, advirtiendo de que dependerá de si "se bajan los brazos" al reivindicarla.

OPTIMISMO SOBRE UN FUTURO ACUERDO

Por otro lado, varios de los diputados participantes han mostrado ante los medios de comunicación su optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo próximamente en el Pacto de Toledo para renovar sus recomendaciones. "Soy optimista por naturaleza, y en este aspecto también. Tengo la sensación de que sí vamos a llegar a un acuerdo, que es lo que la sociedad demanda. Pero cautela, simplemente", ha dicho Candela, de Compromís.

La 'popular' Marcos ha señalado que faltan "retoques mínimos", pero que el estado de las negociaciones en el Pacto de Toledo "está bastante bien". "En principio, creo que es posible alcanzar ese acuerdo", ha dicho para señalar a Unidos Podemos como posible responsable del retraso para llegar a un acuerdo. "Sé que no le gustaba a Podemos. Habrá que preguntarle a ellos", ha dicho.

Vidal ha replicado que "tendría gracia" que los 'populares' hoy fueran repartiendo "carnés de dignidad" en el Pacto, recordando que "lo rompieron en 2013, pasando por encima y haciendo una reforma unilateral", y ha reconocido que "hay escollos por parte de todos".

En este sentido, ha dicho estar sorprendida por que "preocupen tanto las fechas y no se centre en el contenido". "No me preocupa cerrar mañana o el mes que viene el Pacto de Toledo, sino que existe un documento que blinde un sistema público de calidad y suficiente y en eso trabajamos, no en un calendario", ha abundado.

"ES MÁS IMPORTANTE EL CONTENIDO QUE LAS FECHAS"

Su homólogo en Ciudadanos, Sergio del Campo, ha compartido que "es más importante el contenido que las fechas", y cree que, si bien "se ha avanzado mucho", es necesario "seguir trabajando en la sostenibilidad a medio y a largo plazo del sistema".

"Quedan ajustes", ha apostillado, lamentando que, pese a todas las recomendaciones de organismos como la AIReF, su "sensación" es que "el Pacto de Toledo no llegaba a determinar que hay un problema de sostenibilidad".