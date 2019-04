PP, PSOE, Podemos y Cs coinciden en subir pensiones al menos con el IPC y en aumentar las viviendas públicas

Así se ha constatado en un debate que han mantenido en el canal Cuatro, recogido por Europa Press, representantes de los cuatro principales partidos, en el que han mostrado más coincidencia en aspectos como el porcentaje de revalorización de las pensiones o la necesidad de más vivienda social.

La todavía ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha afirmado que el sistema público de pensiones es "sostenible" y que ha defendido que hay que acometer reformas como la eliminación del índice de revalorización y actualizar las pensiones conforme al IPC. Montero ha señalado que el Gobierno ha aumentado las pensiones de viudedad un 7% y que el PSOE quiere elevar pensiones mínimas, de viudedad y no contributivas, al tiempo que ha reprochado al PP que redujese la 'hucha' de las pensiones de 68.000 millones a 7.000 millones.

Asimismo, ha subrayado que para poder generar empleo hace falta crecimiento económico "sólido", si bien los últimos datos reflejan que España crece a "mejor ritmo" que otros países, por lo que ha abogado por fomentar el empleo de calidad, promover que siga subiendo el SMI, el plan de empleo juvenil y un plan de empleo para mujeres. Su promesa pasa por un plan para sacar a 170.000 jóvenes del paro y otro para que 422.000 parados de larga duración puedan reincorporarse, así como bajar impuestos a las pymes en dos puntos.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado que con el PP "nunca más se congelarán" las pensiones como sucedió con el Gobierno socialista en el año 2010, y ha abogado también por subirlas "como mínimo" con arreglo al IPC o "incluso más", tal y como ha sucedido este año con los Presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy.

Maroto ha mostrado el apoyo de los 'populares' a las pensiones de viudedad y ha detallado la propuesta de los 'populares' de que los jubilados con vivienda o local que quieran venderlo para complementar su pensión no pagarán "ni un duro" de impuestos.

"El PP es el partido de la confianza", ha remarcado Maroto, quien ha explicado que su formación trabajará desde el primer día para evitar una nueva crisis y generar miles de empleos, al tiempo que ha planteado como medidas para los autónomos duplicar la tarifa plana hasta 24 meses y que se puedan crear empresas en solo cinco días.

De su lado, la diputada y portavoz adjunta de Podemos, Noelia Vera, ha abogado por blindar las pensiones, ya que "tiene que ser una cuestión de Estado", así como por incluir en el régimen de la Seguridad Social a todos los trabajadores de colectivos como el de limpiadoras.

ELEGIR LOS AÑOS QUE COMPUTAN PARA LA PENSIÓN

Ha citado como medida prioritaria el sistema universal de ayuda a la dependencia y que los trabajadores puedan decidir los años que computan para fijar su pensión, así como eliminar el copago farmacéutico.

Entre tanto, Toni Cantó, de Cs, ha apostado también por ligar las pensiones al IPC y acometer medidas ante el envejecimiento poblacional y la baja natalidad, con mejores contratos de trabajo y aumentando el número de hijos por familia considerando como familia numerosa a familias con dos hijos o monoparentales, con ayudas de 1.200 euros al año o 2.400 si se tienen tres hijos, y avanzando en los permisos de paternidad.

También ha remarcado la importancia de mejorar la formación, crear empleo de "buena calidad" a través de un solo contrato indefinido y bajar las cotizaciones a empresas que no despiden, premiar a emprendedores que contratan y no despiden, el cheque formación y ayudas para los autónomos: 24 meses de tarifa plana, no pagar el IVA de facturas que no se hayan cobrado y exención de la cuota si no se alcanza unos ingresos mínimos equivalentes al SMI.

AUMENTAR LAS VIVIENDAS SOCIALES

Respecto a la vivienda, los cuatro representantes políticos han coincidido en la necesidad de aumentar el parque de viviendas de protección oficial y de alquiler como medida para paliar el problema de los elevados precios, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid.

Montero (PSOE) ha indicado que en los últimos periodos el precio ha subido un 18% y hay un 40% de jóvenes menores de 30 años que viven en los hogares paternos, por lo que ha abogado por incrementar la oferta pública de vivienda para el alquiler y por poner suelo disponible para los ayuntamientos.

Desde el PP, Javier Maroto ha incidido en que para mejorar el acceso a la vivienda "lo primero es el empleo", algo en lo que su formación es un "valor seguro", y ha planteado como medidas concretas la ampliación del parque de viviendas de protección oficial y de alquiler en coordinación con los ayuntamientos y una deducción fiscal para los arrendadores que alquilen su vivienda a jóvenes y mayores de 65 años.

Noelia Vera (Podemos) ha defendido que hay que "enfrentarse" a los que realizan negocio con la vivienda y ha subrayado que hace falta "valentía" para "romper la gran burbuja", así como garantizar una alternativa habitacional. La dirigente de Podemos ha reprochado a Maroto (PP) que la excalcaldesa de Madrid Ana Botella vendiese un "montón" de viviendas protegidas a un fondo buitre por encima el valor, algo que Maroto ha negado.

El representante de Cs, Toni Cantó, ha remarcado que para solucionar el problema de vivienda hay que construir más vivienda pública de alquiler, ya que "nadie lo está haciendo". En este sentido, ha denunciado, así como ha hecho también Maroto (PP), que la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, solo ha construido 62 viviendas de protección oficial para alquiler del total de 4.200 que prometió, al tiempo que en Valencia solo se ha ejecutado el 71% del presupuesto anual para vivienda protegida.