Dinero

El PP no cree que haya límite para llevar los PGE al Congreso: "No es necesario marcarse una fecha"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha descartado que el Consejo de Ministros no apruebe esta semana el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que, según prevé la Constitución, el Gobierno debe llevar las cuentas al Congreso antes del 30 de septiembre: "No es necesario marcarse una fecha", ha zanjado.