El PP quiere asegurar por ley que Hacienda devuelva a las comunidades toda la liquidación del IVA de 2017

El PP quiere asegurar que el Ministerio de Hacienda devuelva a las comunidades autónomas la cuota íntegra de liquidación definitiva del IVA de 2017, tras el retraso provocado por el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII), que provocó que se computara ya en 2018 parte de las cantidades ingresadas el año pasado.

Para ello, los 'populares' han registrado en el Congreso una proposición de ley, con la que buscan establecer los criterios para el cálculo de la liquidación definitiva de este tributo, que forma parte de la financiación con la que cuentan estas administraciones.

Así, añaden una nueva disposición adicional a la Ley de financiación autonómica de 2009 en la que establecen que, con independencia de la fecha en la que las cantidades se apliquen contablemente al presupuesto de ingresos del Estado, deberán liquidarse las cantidades ingresadas por los sujetos pasivos en el año natural.

DESAJUSTE EN EL NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El desajuste tiene origen en la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema de información de las facturas emitidas y recibidas por las empresas a la AEAT, a efectos de la gestión del IVA, que fue implantado en 2017.

Su entrada en vigor vino acompañada de un retraso en la fecha límite de presentación de las declaraciones (del día 20 al 30 del mes posterior de devengo), por lo que las declaraciones de un mes cualquiera, que antes se contabilizaban en el mes siguiente, pasaron en su mayor parte a contabilizarse dos meses tarde.

Así, en el conjunto del año únicamente se contabilizaron para las empresas acogidas al nuevo sistema once meses de ingresos, pues el mes de noviembre, que antes se recaudaba dentro del año, pasó a registrarse en enero del año siguiente.

4.150 MILLONES NO LIQUIDADOS

Una aminoración en la liquidación cuantificada en 4.150 millones de euros que el PP exige liquidar con las comunidades de régimen común y ciudades autónomas, puesto que en caso contrario estas administraciones verían disminuidos sus recursos definitivos del sistema de financiación.

No solo porque el rendimiento definitivo del IVA se calcularía teniendo en cuenta once meses de recaudación, sino porque esta recaudación se utiliza en el cálculo que determina la evolución de distintos fondos del sistema de financiación. Y, al no incluir la recaudación de noviembre de 2017, se produciría un menor índice de crecimiento de estos fondos y, por ende, unos menores recursos de las comunidades.

Es por ello que los 'populares' también quieren asegurar que para el cálculo que determina la evolución de estos fondos se considere que forman parte de la recaudación del IVA de 2017 las cantidades ingresadas por los sujetos pasivos de este impuesto en el año natural, con independencia de la fecha en la que estas cantidades se apliquen contablemente en el presupuesto de ingresos del Estado.