ATUC ESTIMA QUE POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO MULTIPLICARÍA POR 20 EL CRECIMIENTO DE SUS USUARIOS

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) calcula que 2017 se cerró con un aumento del 3% en número de viajeros en transporte público en España, crecimiento que “podría ser 20 veces superior” si se potenciara este modo de desplazamiento.



De esta forma, la cantidad de usuarios que utilizan el transporte público en sus desplazamientos diarios ascendería de los 4,5 millones actuales hasta superar los 7,5 millones, lo que supondría un aumento del 66%. El objetivo perseguido con esta potenciación sería “atender a las demandas que se pusieron de manifiesto en el informe ‘Descifrando al No Viajero’, elaborado por ATUC y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)”.

Este estudio, según ATUC, demuestra “el gran potencial de crecimiento que tiene el transporte público en España, que debería acompasar el actual incremento de su número de usuarios (...) con aumentos de la inversión, tras años de ajustes presupuestarios”. De esta manera, explica la asociación, “podrían satisfacerse los requerimientos de los ciudadanos que ahora optan por otros medios de transporte”.

Entre esas demandas destaca la reducción del tiempo empleado en los desplazamientos. De hecho, la mitad de los potenciales usuarios admiten que si la frecuencia de paso fuera mayor estarían dispuestos a subirse al transporte público, mientras que un 27,1% lo haría si los trayectos resultaran más rápidos.

Otro motivo del cambio tiene que ver con el coste de los billetes, ya que casi un 30% de los no usuarios pide “precios más asequibles” para empezar a utilizar de forma habitual esta modalidad de transporte. No obstante, ATUC resalta que “en ciudades como Madrid o Barcelona el abono mensual cuesta 10 euros menos, de media, que en otras grandes urbes europeas”. Asimismo, remarca que los costes de ir en vehículo privado “pueden llegar a cuadruplicar” a los del desplazamiento en transporte público.



