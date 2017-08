DE LA SERNA VALORA “MUY POSITIVAMENTE” QUE LOS SINDICATOS EN AENA NO HAYAN CONVOCADO HUELGA Y VE “POSIBLE” EL ACUERDO

Google Plus

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valoró este miércoles “muy positivamente” que los sindicatos con representación en Aena hayan decidido aplazar la posibilidad de convocar oficialmente la huelga en los aeropuertos españoles y afirmó que “es posible” alcanzar el acuerdo.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso, el ministro calificó de “paso relevante” que, de momento, no se haya convocado la huelga oficialmente, y ello permita “seguir negociando y avanzando desde la tranquilidad y con la búsqueda de un acuerdo, que yo creo que es posible”.

En este sentido, se mostró “muy agradecido” a los sindicatos por su decisión de aplazar la posible huelga y “afrontar un proceso de negociación con la tranquilidad que requiere esta situación”.

De la Serna insistió en que desde el Gobierno “vamos a tratar de alcanzar ese acuerdo” y se mostró “moderadamente optimista” al respecto.

"REQUIERE CIERTO DEBATE"

Preguntado por la postura del Ministerio de Hacienda y Función Pública y la del propio Ministerio de Fomento a la hora de atender a las peticiones de incrementos de plantilla y salarios en Aena, De la Serna aseguró que ambos departamentos gubernamentales “somos la misma cosa, no hay distinción” y “la decisión, en cualquier caso, será conjunta”.

En cuanto a las cuestiones concretas que se abordaron en la reunión de este martes entre Aena, Fomento y los sindicatos, el ministro señaló que la propuesta de incrementar la plantilla “todavía requiere cierto debate” y los aspectos relacionados con los salarios deben atenerse a lo que se negocie en la Mesa de Función Pública.

No obstante, De la Serna afirmó que se van a mantener distintas reuniones antes del encuentro entre las partes fijado para la próxima semana en las que se aborden todas estas cuestiones.

