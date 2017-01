BOTÍN: "NO PODEMOS PAGAR UN INTERÉS ALTO, DEVOLVER DINERO POR LOS RECIBOS Y NO COBRAR COMISIONES"

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, defendió hoy que la entidad debe cobrar comisiones por los servicios que ofrece, a diferencia de otras entidades que apuestan por eliminarlas, lo que puede afectar directamente a la rentabilidad del banco.

Así lo indicó Botín durante la presentación de resultados anuales del Grupo, al ser preguntada sobre el aumento de las comisiones que ha podido suponer la adaptación de los requisitos para beneficiarse de la Cuenta 1|2|3.

"No estamos subiendo las comisiones", defendió Botín, tras explicar que "lo que estamos haciendo es ofrecer distintos productos y sólo pedimos que Santander sea el primer banco del cliente".

En este sentido, la presidenta del banco justificó que "tenemos 4 millones de accionistas a los que también tenemos que pagar dividendo". Por ello, la primera ejecutiva de la entidad financiera se defendió apuntando que "no podemos pagar un tipo de interés alto, devolver dinero por los recibos y además no cobrar comisiones por la tarjeta".

Pero la presidenta del banco esgrimió que Santander también dispone de otra cuenta bancaria que no tiene comisiones aunque "tampoco pagamos un interés alto al cliente".

Botín dijo que "esto es transparencia, es sencillo de entender y es justo". "Queremos ofrecer distintas opciones al cliente y no obligamos absolutamente a nada, ofrecemos un producto que tiene ventajas y que tiene algunas comisiones, pero no estamos elevando las comisiones", reiteró.

Para zanjar este tema, Botín adujo que lo importante de las comisiones es que hay que ser "muy transparentes" y "si ofrecemos un servicio cobrar por él y explicar cuál es la comisión y qué servicio ofrecemos".

En cuanto a la evolución de la citada cuenta, Botín se felicitó de que "va muy bien, según lo planeado e incluso algo mejor", tras apuntar que actualmente cuenta con más de dos millones de clientes y el objetivo es alcanzar los cuatro millones el próximo año.

CLÁUSULAS SUELO

Por otro lado, preguntada en varias ocasiones sobre si las cláusulas suelo están dañando todavía más la imagen del sector y si la solución que ha ofrecido el Gobierno es positiva, Botín se limitó a señalar que "a nosotros nos afecta", puesto que la entidad no las comercializó.

Botín también se refirió a la modificación de la Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno aunque únicamente dijo que el mercado hipotecario en España "ha funcionado muy bien y lo importante es la seguridad jurídica y la transparencia".

