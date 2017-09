PODEMOS TEME UN “CIERRE EN FALSO” DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA CRISIS FINANCIERA

Google Plus

La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz alertó este jueves de la posibilidad de que se haga un “cierre en falso” de la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca.

En declaraciones a los periodistas en un receso de la comisión, la diputada de Unidos Podemos señaló que parece que se “quiere restringir a un número extremadamente pequeño” los comparecientes pese a la “gravedad” de las crisis.

“Se quiere liquidar la comisión con 30 comparecientes”, señaló Díaz, para agregar que “nuestro grupo no va formar parte de un paripé”. Así, señaló que se eso se confirma analizarán “qué posición tomar” en la comisión porque “no formaremos parte de un circo”.

Además, señaló que “el tiempo no puede ser una disculpa” porque hay que llegar “hasta el fondo”, pues hay miles de personas que se han arruinado y muchos empleados de entidades que han perdido su empleo.

Unidos Podemos ha propuesto la comparecencia de más de 150 personas, entre las que se encuentran los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el actual responsable del Ejecutivo, Mariano Rajoy; o los presidentes de bancos como el Santander (Ana Botín) o BBVA (Francisco González).

