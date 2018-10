Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/PNV-reuniones-Gobierno-PGE-negociara_0_2111788875.html

El PNV no radiará sus reuniones con el Gobierno sobre los PGE y no negociará si no se cumple lo ya pactado

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado este martes que esta semana mantendrá un primer encuentro con el Gobierno para que le detalle sus planes presupuestarios, pero no ha querido desvelar ningún detalle de la cita apelando a la necesidad de se que haga con discreción y dejando claro que su partido no negociará las cuentas públicas si no ve voluntad real por parte del Ejecutivo de cumplir los compromisos adquiridos con anterioridad.