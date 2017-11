BANKIA LANZA UNA PLATAFORMA GRATUITA PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A DESARROLLAR SU NEGOCIO

Bankia ha lanzado una plataforma online gratuita, llamada ‘Soluciona empresa’, que incluye un paquete de herramientas digitales pensadas para ayudar a las empresas españolas en la toma de decisiones en su día a día, sean o no clientes.

Así lo indicó este lunes en rueda de prensa el director general adjunto de Banca de Negocios, Gonzalo Alcubilla, quien señaló que se trata de un proyecto dirigido a pymes y con el que “se pretende ayudar a las empresas a crecer”. En concreto, las finalidades son tres: vender más, gestionar riesgos y obtener recursos.

La plataforma nace con nueve herramientas digitales, aunque está previsto seguir trabajando para desarrollar más y que éstas se vayan incorporando posteriormente al catálogo.

Las herramientas para vender más son Indicex, para medir el nivel de competitividad de las empresas; y Exporta, que ofrece información sobre países o negocios.

Entre las seis iniciativas para gestionar los riesgos se encuentran, por ejemplo, Gestión Responsable, que ofrece una autoevaluación sobre el nivel de implantación de aspectos sobre RSC; o Recobra, que informa de las probabilidades y costes de cobrar una factura impagada.

"PARA COMUNICAR"

Mientras, para apoyar en la obtención de recursos se ha desarrollado Inveinte, que asesora sobre ayudas públicas o subvenciones.

A la plataforma se accede a través de la página web de Bankia, registrándose a través del CIF de la empresa y un correo electrónico.

Algunas de las herramientas que se incluyen en ‘Soluciona empresa’ se han desarrollado en colaboración con las compañías Solunion, S2 Grupo, Forética y Exportory.

Por su parte, el director de Productos y Servicios de Empresa del banco, Mauro Fernández, explicó que esta iniciativa es un “conjunto” de herramientas que “acompaña a las empresas durante su recorrido”.

Fernández aseguró que Bankia es un banco que “está al lado de las empresas, todas, clientes o no clientes”. En este sentido, indicó que la aplicación “no nace con ningún objetivo” económico.

“Esto no es para vender, es para comunicar; que las empresas lo incorporen a la percepción que tiene de Bankia y ojalá, cuando tenga una necesidad financiera, nos elijan, pero no lo hemos presupuestado ni lo vamos a presupuestar”, agregó.

