SORDO PLANTEA UNA “OFENSIVA PARA ATACAR LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, propuso este jueves en el III Encuentro del Activo Sindical de la organización una “ofensiva para atacar la precarización del empleo” en el mercado laboral español.



Sordo explicó que este encuentro reúne tanto a “compañeros de las grandes secciones sindicales” como a “aquellos que están (...) en la extensión del sindicato, que van a hacer sindicalismo allí donde no surge porque no hay masa crítica”. El objetivo, tal y como detalló a continuación, es “poner en relación la parte fuerte del sindicalismo con la parte precarizada del mundo del trabajo”.

Asimismo, Sordo afirmó que pretende “redefinir la estrategia del sindicato para los próximos meses”, dado que “estamos viviendo un período de crecimiento sin distribución” que “va a generar una movilización social creciente”. “No damos un viraje en la estrategia sindical, pero sí la adaptamos a los tiempos que está viviendo el país”, aclaró el secretario general de CCOO.

Respecto a esta movilización, Sordo aseguró que “tendrá el recorrido que tenga que tener en función de cómo vayan las negociaciones, de la actitud de CEOE y del Gobierno”. De este modo, si hay una “actitud de cerrazón a la negociación”, el líder sindicalista auguró que “indiscutiblemente la movilización sindical y social va a ir in crescendo”.

Sordo aseveró, además, que si las propuestas del Gobierno o de la patronal en las mesas de negociación “siguen siendo cosméticas”, la mencionada movilización “va a ser contundente y potente”. Los períodos de movilización, añadió, serán concretados con la UGT, si bien en CCOO tienen “muy clara” la idea de que “o se reparte el crecimiento, o el conflicto social está asegurado”.



