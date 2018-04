LA AIREF PLANTEA ESTUDIAR UN AUMENTO DE LOS COPAGOS EN EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Google Plus

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, abogó este lunes por mejorar en España la evaluación de los proyectos de infraestructuras y planteó la posibilidad de aumentar el copago en su uso con el objetivo de hacer más eficientes las inversiones en este campo y conseguir financiación para las mismas.



En un acto organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el presidente de la Airef planteó estudiar la adecuación de “las tarifas y los pagos y los copagos a los costes y que pague el que hace uso de la infraestructura”. “A nivel subnacional hay recorrido significativo ahí”, añadió, recordando que se trata de una cultura muy extendida en los países anglosajones.

Según Escrivá, “la crisis ha llevado a que la principal partida de ajuste haya sido la inversión, la que resulta más fácil de manejar”, mientras que el gasto público estará “muy presionado” por el aumento del gasto social en dependencia, sanidad y pensiones por el envejecimiento de la población.

En concreto, apuntó que en los años previos a la crisis y también durante la misma España tuvo un gasto público en inversiones muy superior al de la media europea, ”casi cuatro puntos superior”, pero que en la actualidad éste se encuentra por debajo y que los niveles anteriores “no van a volver”.

Por ello, el responsable de la autoridad fiscal subrayó la dificultad de encontrar financiación para infraestructuras, ya que “el sistema bancario ha sido el financiador de muchos proyectos pero en el mundo futuro los bancos van a estar más penalizados a la hora de participar en proyectos a largo plazo”, afirmó.

En este sentido, Escrivá planteó que “el reto es diversificar la base de inversores” y señaló a los fondos de pensiones y las compañías de seguros como agentes acostumbrados a invertir a largo plazo y que podrían estar interesados en estas inversiones.

MEJORAR LA EVALUACIÓN

Durante su intervención, el presidente de la Airef incidió en la necesidad de aumentar y mejorar la evaluación de los proyectos de inversiones en infraestructuras. Así, abogó por hacer una selección “más rigurosa” y analizar la eficiencia, los impactos y las externalidades de los proyectos.

En esta línea, Escrivá criticó que en España existe “poca cultura de evaluación rigurosa de los proyectos” y planteó como “un reto” introducir elementos de eficiencia en la evaluación, así como analizar los costes y beneficios.

RESCATES DE AUTOPISTAS

Para el presidente de la Airef, una mejor evaluación y selección de los proyectos permitirá no repetir errores del pasado por sitaciones en las que “los intereses públicos no se han protegido lo suficiente”.

Así, destacó que en el caso de los rescates a autopistas, la nueva legislación vigente garantiza que “el Estado no tenga quebranto alguno”, ya que éste pagaría lo que obtenga con la relicitación de autopistas, “lo que limita la vulnerabilidad”.



