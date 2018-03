UPTA PLANTEA DESTINAR UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO AL PAGO DE PENSIONES

Google Plus

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) propuso este jueves destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al sistema público de pensiones para equilibrar el balance económico de la Seguridad Social.



Durante un desayuno informativo organizado por UPTA, el responsable de la organización, Eduardo Abad, apuntó que el sistema “no debe sostenerse solo de cotizaciones, debe sostenerse a través de impuestos”, ya sean directos o indirectos, porque “esa es la forma más solidaria de contribuir al mantenimiento de un sistema público” de pensiones.

En este sentido, Abad consideró que “es urgente restituir el equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema” y añadió que “no podemos seguir soportando todas las bonificaciones de contratación y tarifa plana” con cargo a la Seguridad Social.

El responsable de UPTA alertó de que “muchos pretenden instaurar el miedo de que el sistema público de la Seguridad Social es un sistema que no va a perdurar en el tiempo” cuando se tiene que difundir “más y mayor seguridad en el sistema”.

Abad pidió un sistema de pensiones “fuerte, público y solidario para todos”, y acto seguido, hizo un llamamiento a todos los autónomos pensionistas a participar en la manifestación convocada por CCOO y UGT para este sábado en defensa del sistema de pensiones.

Entre las propuestas de la organización sobre pensiones, UPTA insistió en su planteamiento para que las pensiones que estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suban hasta alcanzar ese umbral.

Abad repasó que, entre los retos del trabajo autónomo para este año, se encuentra la cotización en función de los ingresos netos que su organización viene defendiendo, establecer un mínimo exento de cotización a aquellos autónomos que ingresen menos de 9.000 euros anuales, incentivos fiscales para quienes coticen más, romper la “brecha” existente entre la contribución de los autónomos personas físicas y los societarios, implantar un plan de relevo generacional o equilibrar en el ámbito del IRPF la deducción por trabajador en activo con discapacidad con el tratamiento a los autónomos con discapacidad.

TARIFA PLANA

El responsable de UPTA se refirió a la tarifa plana de 50 euros para los autónomos, cuya vigencia se ha extendido con la aprobación de la ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo.

Según Abad, esa tarifa plana “está siendo y sigue siendo una trampa”.

En concreto, apuntó que en enero entraron en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) unos 54.000 autónomos y salieron en ese mismo mes 57.000. En febrero, las entradas contabilizaron unos 50.000 cotizantes, al tiempo que salieron algo más de 40.000.

Por ello, Abad concluyó que sigue habiendo “trasiego” en el RETA, pese a la tarifa plana, y que este, incluso, se ha duplicado, puesto que antes de la crisis, el saldo entre entradas y salidas se situara en el entorno de los 28.000 autónomos.

“No tiene sentido que sigamos fomentando una tarifa plana”, manifestó Abad, para pedir que las reformas se dirijan a generar “autónomos de calidad y no autónomos en cantidad”.

Por último, explicó que las conclusiones que resulten de la subcomisión que está estudiando en el Congreso de los Diputados una reforma del RETA se traducirán en una proposición de ley.

No obstante, exigió a los grupos parlamentarios “un paso valiente a la hora de tomar decisiones porque están siendo algo frívolos y algo tímidos” en lo que concierne a modernizar el RETA.



