EL PRAT. EL PP PIDE QUE NO SE HAGA USO POLÍTICO DEL CONFLICTO LABORAL

El portavoz de Fomento del Partido Popular en el Congreso, Miguel Barrachina, pidió este lunes que “no se use políticamente” el conflicto laboral entre una empresa privada y sus trabajadores, y cuyos efectos están padeciendo los usuarios del aeropuerto de El Prat.

En respuesta a las declaraciones efectuadas por dirigentes del PDeCAT en las que se señalaba al Gobierno central como responsable del conflicto por el papel de AENA, Barrachina señaló que la entidad pública es "la principal operadora aeroportuaria del mundo, y gestiona con éxito 48 aeropuertos en España”.

“El hecho de que en uno de ellos se haya generado un conflicto entre una empresa privada con sus trabajadores no debe ser utilizado políticamente por aquellos que se dedican a reclamar competencias que, después, no son capaces de ejercer, y a pesar de que el artículo 170 del Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de trabajo y relaciones laborales”, dijo.

Señaló que tanto el Ministerio de Fomento como la empresa pública AENA “están contribuyendo lealmente para que este conflicto de carácter privado no siga produciendo un daño a los ciudadanos que no tienen responsabilidad en esta situación”. De hecho, recordó que “AENA ha abierto dos expedientes a Eulen por el mal servicio prestado y el daño hecho a los pasajeros”.

Para finalizar, Barrachina apeló a “la responsabilidad” tanto de la empresa Eulen como de los trabajadores, a fin de que “sean conscientes del daño que, tanto personal como colectivamente, hacen a los usuarios de El Prat, como a España como primer destino europeo de vacaciones”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso