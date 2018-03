LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS AUMENTARON UN 1% EN FEBRERO

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron en España en febrero un 1% en comparación con el mismo mes de 2017, hasta los 16,5 millones de registros, según informó hoy el INE.



Las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentan un 0,6% y las de los no residentes un 1,2%.

Los hoteles facturaron 83,1 euros de media por habitación ocupada, lo que supone un incremento anual del 3,7%

La estancia media baja un 1,3% respecto a febrero de 2017, situándose en 2,8 pernoctaciones por viajero.

Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Cataluña son los destinos principales de los viajeros residentes en España en febrero, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 1,1%, 2,8%, 1,7% y –4,2%, respectivamente.

El principal destino elegido por los viajeros no residentes es Canarias, con un 48,4% del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros bajan un 1,5% respecto a febrero de 2017. Los siguientes destinos de los no residentes son Cataluña (con el 15,0% del total y una variación anual del 0,0% de las pernoctaciones) y Andalucía (con el 12,8% del total de pernoctaciones y un aumento del 6,8%).

MITAD DE PLAZAS

En febrero se cubre el 50,7% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,4%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana aumenta un 0,9% y se sitúa en el 57,6%.

Canarias presenta el mayor grado de ocupación por plazas durante febrero (77,6%). Le siguen Comunidad de Madrid (56,8%) y Comunitat Valenciana (50,7%).

Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria alcanza el mayor grado de ocupación por plazas (82,9%) y el mayor grado de ocupación en fin de semana (81,6%). La Isla de Tenerife registra el mayor número de pernoctaciones, con 1,9 millones.

Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana. Arona alcanza el mayor grado de ocupación por plazas (84,7%) y Benasque la mayor ocupación en fin de semana (88,5%).

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentran el 22,7% y el 19,1%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en febrero. El mercado británico baja un 2,5%, mientras que el alemán crece un 0,5%.

Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Suecia e Italia (los siguientes mercados emisores) registran unas tasas anuales del –8,5%, –3,3% y –2,4%, respectivamente.



