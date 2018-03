LAS PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS EN ESPAÑA BAJARON UN 1,7% EN FEBRERO

Google Plus

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) en España superaron los 5,7 millones en febrero, un 1,7% menos que en el mismo mes de 2017.



Según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones de residentes descendieron un 2,3% y las de no residentes lo hicieron un 1,5%. Por su parte, la estancia media se situó en 5,6 pernoctaciones por viajero.

Atendiendo al tipo de alojamiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajaron un 3,3% en febrero, sumando tres meses consecutivos a la baja. Las de residentes descendieron un 1,7% y las de no residentes un 3,5%.

La estancia media se redujo un 3,1% respecto a febrero de 2017, situándose en 6,5 pernoctaciones por viajero. En febrero se ocuparon el 35,3% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 5% menos que en el mismo mes de 2017.

Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 84,4% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con casi un millón de pernoctaciones, un 4,8% menos que en febrero de 2017. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con 525.825 pernoctaciones.

Canarias volvió a ser el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 4,3% respecto a febrero del año pasado. Esta comunidad también alcanzó la mayor ocupación, con el 86,9% de los apartamentos ofertados.

CAMPINGS

Por su parte, las pernoctaciones en campings registraron en febrero un incremento del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior. La ocupación de este tipo de alojamiento fue del 40% de las parcelas ofertadas, un 4,9% más que en el mismo mes de 2017. La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 576.130 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 5,2% en tasa anual.

Por su parte, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un descenso anual del 0,8% en febrero. En este caso, se ocuparon el 10,4% de las plazas, con un descenso del 2,3% respecto a febrero de 2017.

Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido de quienes optaron por el turismo rural, con 72.865 pernoctaciones, un 3,3% menos que en febrero de 2017.

ALBERGUES

Por último, las pernoctaciones en albergues registraron en febrero un aumento anual del 14%. Se ocuparon el 24,2% de las plazas, un 7% más que en febrero de 2017, y Cataluña fue el destino preferido, con 47.114 pernoctaciones, un 7,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El INE también mide la evolución de los precios para estos alojamientos a través del Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP), que aumentó un 5,3% respecto a febrero de 2017. La tarifa tour-operadores y agencias de viajes, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes (61%), subió un 6,7%.

Además, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 0,3% en febrero en tasa anual.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso