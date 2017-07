LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS EXTRAHOTELEROS EN ESPAÑA SUBIERON UN 9,9% EN JUNIO

Google Plus

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 12,7 millones en junio, un 9,9% más que en el mismo mes de 2016.

Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones de residentes aumentaron un 11% y las de no residentes, un 9,3%, mientras que la estancia media fue de 4,5 pernoctaciones por viajero.

Durante el primer semestre de 2017 las pernoctaciones aumentaron un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

En junio, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 7,2%, en campings subieron un 13,7%, en alojamientos de turismo rural el alza fue del 20,3% y en albergues, del 5,7%.

Por su parte, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 7,2% respecto a junio de 2016. Además, se incrementó un 1,9% en tasa anual y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) lo hizo un 2,8%.

El INE informó también de que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentaron un 7,1% en junio en tasa anual.

Las de residentes crecieron un 6,5% y las de no residentes, un 7,4%, mientras que la estancia media repuntó un 0,7%, situándose en 3,4 pernoctaciones por viajero.

Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 30% del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (22,1%) y el francés (6,3%).

Baleares fue el destino preferido, con más de 11,2 millones de pernoctaciones (un 3,1% más que en junio de 2016). Le siguieron Cataluña, con más de 9,7 millones y un incremento del 13,0% y Canarias, con 8,1 millones y un aumento anual del 4,7%.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso