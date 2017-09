LOS PERJUDICADOS POR ABENGOA, SATISFECHOS POR LA SENTENCIA QUE LES PERMITE RECLAMAR EL 100% DE SUS DEUDAS

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa expresó este miércoles “su enorme satisfacción” por la sentencia que les permitirá reclamar el 100% de la deuda que tienen frente a la compañía en el momento del vencimiento de sus bonos.

En un comunicado, esta plataforma valora así la sentencia que deja sin efectos las condiciones impuestas por el acuerdo de refinanciación respecto de aquellos bonistas que decidieron presentar la demanda”; acuerdo que, como establece la sentencia, “causa un sacrificio desproporcionado a los bonistas afectados”.

En concreto, la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla establece que, si bien acuerda mantener la homologación del Acuerdo de Refinanciación gestado por Abengoa y determinadas entidades financieras, reconoce que los impugnantes de dicha homologación no se verán afectados por los términos del acuerdo homologado.

Con dicha sentencia, contra la que no cabe recurso, se pone fin al proceso de impugnación de la homologación del acuerdo de refinanciación de Abengoa para los bonistas que, no habiéndose adherido al mismo, decidieron impugnarlo judicialmente.

Para la plataforma, “Abengoa planteaba a los bonistas la opción del 'susto o muerte', de aceptar una quita del 70% pagándose en 5 años con intereses, o imponerles una quita todavía peor del 97% y a pagar en diez años sin intereses”.

Por ello, añade que “su actuación recordaba a aquella famosa propuesta hecha inmortal en la película del 'El Padrino': '…le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar…'”.

