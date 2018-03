EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS AUTONOMÍAS SUBIÓ EN ENERO HASTA LOS 16,4 DÍAS

Google Plus

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) para el conjunto de las comunidades autónomas se situó en los 16,4 días en el mes de enero, lo que representa un incremento de 4,9 días con respecto al mes anterior.



Según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la variación del PMP se debe fundamentalmente al incremento en 3,02 días en la ratio de operaciones pagadas, pasando de 7,75 a 10,77 días; así como al aumento en 6,06 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, variando de 15,51 a 21,57 días.

En relación con el PMP global, la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014), tan sólo superior al comunicado el pasado mes de diciembre.

Desde diciembre de 2016, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En este mes de enero, incumplieron el plazo de 30 días Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana. Con respecto al mes de diciembre, cuando estaban por debajo de esos 30 días, las dos últimas comunidades presentaron un PMP superior al plazo máximo de pago. Por otro lado, y como en meses anteriores, ninguna comunidad superó el plazo de 60 días.

DEUDA DE LAS COMUNIDADES

Por otra parte, la deuda comercial se redujo en 524,97 millones de euros, lo que supone una disminución del 9,04% con respecto al mes anterior, situándose en 5.285,31 millones de euros, equivalente al 0,44% del PIB nacional.

En conjunto, desde 2012 y hasta enero de 2018, las 14 comunidades autónomas que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial (en términos homogéneos) un 81,16%.

El dato de este mes de enero marca además el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie (septiembre de 2014).

Respecto a la deuda no financiera, esta disminuyó en 3.349,29 millones de euros, lo que supone una reducción del 25,54% con respecto al mes anterior, situándose en 9.762,66 millones de euros, equivalente al 0,86% del PIB nacional (sin considerar al País Vasco). El dato supone el tercer menor volumen de deuda no financiera comunicado desde el inicio de la serie, tan sólo superior a los notificados los pasados meses de septiembre y octubre de 2017.

CORPORACIONES LOCALES

En cuanto a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentaron un PMP de 58,50 días. A pesar de implicar un cierto repunte sobre lo comunicado en diciembre (producto del cambio de ejercicio presupuestario), el PMP disminuyó en este período con respecto a los incrementos de los meses pasados. En concreto, frente a noviembre de 2017, la reducción fue de algo más de dos días.

Además, de las 146 entidades que presentaron información, 106 cumplieron con el PMP en enero, el 72,6%. Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan en torno al 12,3% de las entidades, el PMP se situó en los 13,60 días, confirmando la estabilidad del PMP en los 13-15 días, según Hacienda.

De las principales ciudades, solo Sevilla registró un PMP superior a 60 días, y un total de tres, incluyendo también la anterior, presentaron más de 30 días en enero.



