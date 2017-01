LOS PENSIONISTAS PERDERÁN CASI 519 MILLONES DE PODER ADQUISITIVO EN 2017

Google Plus

- Al no haberse actualizado sus pensiones en línea con el IPC. Los pensionistas perderán en el conjunto de 2017 unos 518,95 millones de euros al ver revalorizadas sus pensiones un 0,25%, el mínimo legal contemplado en la última reforma de las pensiones del Gobierno, y no un 0,7%, que es el IPC del pasado mes de noviembre.

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2016 la subida de las pensiones del 0,25% para 2017, que afectará, según las previsiones de la Seguridad Social, a 9.476.780 pensiones contributivas, 455.229 pensiones no contributivas y 191.240 prestaciones familiares.

Esta revalorización tendrá un coste total para 2017 que alcanza los 288,23 millones.

Sin embargo, si se hubieran actualizado un 0,7%, que es el dato correspondiente al IPC de noviembre y el que se solía emplear para calcular la revalorización antes de la última reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, los pensionistas habrían ganado en poder adquisitivo casi 519 millones.

En cuanto a las clases pasivas, son 625.332 pensiones que se revalorizarán también un 0,25% y cuyo coste ascenderá a 33,81 millones de euros, mientras que si se hubieran actualizado un 0,7%, estos pensionistas habrían recibido 60,86 millones más.

Este es el cuarto año consecutivo en el que el Gobierno aprueba la subida mínima del 0,25%, tras la reforma de las pensiones de 2013.

