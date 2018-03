PENSIONES. EL PACTO DE TOLEDO SE VOLVERÁ A REUNIR LA PRÓXIMA SEMANA PARA HABLAR DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS

Los portavoces de los grupos parlamentarios de la comisión del Pacto de Toledo volverán a reunirse el próximo martes,27 de marzo, para seguir hablando del poder adquisitivo de los pensionistas.



La comisión mantuvo una reunión este miércoles en la que se produjeron pocos avances. La portavoz del PSOE, Mercé Perea, trasladó que “la verdadera preocupación de los miembros del Pacto de Toledo es el poder adquisitivo” y en este asunto, aseguró que están de acuerdo todos los grupos.

Para el PSOE, ese poder adquisitivo se garantiza con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, en lo que el PP discrepa. El portavoz de este partido, Gerardo Camps, manifestó que el mantenimiento del poder adquisitivo “no hay que entenderlo exclusivamente ligado a los precios” y defendió que la fórmula del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), tiene en cuenta varios parámetros como es la coyuntura económica.

Además, defendió que con ese índice, en un momento de equilibrio financiero en las cuentas de la Seguridad Social, los pensionistas “ganarían poder adquisitivo”. No obstante, dijo que su partido está dispuesto a “debatir de todo” y estudiará las propuestas de los grupos, pero “si dentro del IRP se gana poder adquisitivo con equilibrio financiero, ¿por qué tenemos que ir a otra fórmula?”.

Explicó que en la sesión de este miércoles, Podemos ha propuesto cuatro bloques sobre los que debatir: la sostenibilidad del sistema, el poder adquisitivo y la suficiencia de las pensiones, el “posible” déficit de confianza de la ciudadanía en el Pacto de Toledo y la perspectiva del género en las pensiones.

A juicio de Camps, las recomendaciones de la comisión “tienen que tener carácter genérico” y “la concreción en exceso en el Pacto de Toledo es equivocarse de planteamiento”.

Por su parte, la portavoz de Podemos en esta comisión, Aína Vidal, declaró que “no salimos contentos, en absoluto”, porque “el Pacto de Toledo no tiene sentido si no refleja los retos de esta sociedad”.

Desde Ciudadanos, Sergio del Campo señaló a la entrada de la reunión que “si no se toca nada”, los pensionistas perderán un 20% de poder adquisitivo en 20 o 30 años, al tiempo que consideró que “de nada sirve revalorizar las pensiones ahora si no podemos mantenerlas en el futuro”. En su lugar apostó por “mirar todo el sistema en su conjunto” y no hacer reformas “parciales”.



