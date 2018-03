PENSIONES. TÉCNICOS DE HACIENDA DUDAN DE LA "VOLUNTAD POLÍTICA" DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha considera que “las cuentas públicas soportan aquello para lo que hay voluntad y no parece que sea la voluntad del Gobierno el garantizar los recursos para pagar las pensiones”.



Así lo aseguró en declaraciones a Servimedia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien señaló que “las cuentas públicas soportan aquello sobre lo que haya una voluntad política”, para añadir que “hemos visto cómo las cuentas públicas van a soportar el rescate de las autopistas”.

Con esta afirmación Mollinedo respondía a las declaraciones de esta semana del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, señalando que sería “difícil” que las cuentas públicas pudieran financiar una revalorización de las pensiones ligada al IPC.

“No estamos hablando de una cantidad excesivamente alta”, señaló sobre esta revalorización Mollinedo, quien recordó que los cálculos que se manejan estiman que la subida del 0,25% supondría 300 millones de euros y que un aumento ligado al IPC supondría 900 millones más.

SOSTENIBILIDAD E IMPUESTOS

Para el portavoz de Gestha, “hay múltiples fórmulas para financiar el sistema de pensiones”, y propone “un sistema mixto de financiación donde las pensiones no contributivas salgan de los impuestos”.

En cuanto a la propuesta del Gobierno de establecer un ‘cheque fiscal’ a través del IRPF para los mayores de 80 años, Mollinedo señaló que sería “un parche que crearía un problema para la Agencia Tributaria y tendría que ser sufragado con cargo a las cuentas públicas”. Por ello, en su lugar aboga por “aumentar la tributación de los grandes grupos empresariales, que están tributando por debajo de la mitad que las pymes”.

En este sentido, Mollinedo considera que “una medida no tanto de aumento en el gravamen, como se plantea, a la banca sino a todas las grandes compañías generaría una recaudación mucho más alta, de hasta 20.000 millones si estas empresas tuvieran la misma tributación efectiva respecto a las pymes, que pagan unos 12 o 13 puntos más”. El portavoz de Gestha, además, recordó que “el Impuesto de Sociedades es el único que no ha recuperado su recaudación respecto a antes la crisis, lo que supone un menoscabo importante para las cuentas públicas”.

PLANES PRIVADOS

Por otro lado, Mollinedo también se refirió a las recientes recomendaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del propio gobernador del Banco de España, sobre la conveniencia de que los ciudadanos ahorren y destinen parte de su renta a planes de pensiones privados. A este respecto, el miembro de Gestha considera que los incentivos existentes en forma de beneficios fiscales para estos planes privados son “regresivos, porque benefician más a quien más capacidad de ahorro tiene”.

Mollinedo señaló que “la estadística nos dice que el número de personas que se adhieren a los planes privados crece conforme aumenta el nivel de renta” y que “las personas que se benefician del grueso de ese incentivo fiscal son las que ingresan más de 60.000 euros al año, un porcentaje muy reducido de la población, un 4%”.

Además, indicó que, según un cálculo realizado por el Tribunal de Cuentas que cuantificaba en 1.001 millones de euros el coste para el Estado en 2015 del beneficio fiscal que tienen los planes privados, “el coste para las arcas públicas de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados supera los 2.000 millones de euros, más de lo que costaría, según algunos cálculos, ligar la revalorización de las pensiones públicas al IPC”.

“Para que como pide Linde haya muchas personas que puedan invertir a largo plazo en planes privados, tendrían que tener renta disponible para ello, y teniendo en cuenta que el 85% de la población ingresa menos de 30.000 euros al año, eso es muy difícil que ocurra”, explicó, para añadir que “teniendo que pagar la hipoteca y el resto de gastos habituales, es muy difícil que puedan destinar una parte de su renta a un plan de pensiones”.



