LAS PENSIONES SUBIRÁN UN 0,25% EN 2018

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la revalorización de las pensiones públicas para el año 2018, un alza que se ha fijado en el 0,25%, el mínimo que marca la actual legislación.



La subida de las pensiones ha sido la mínima desde 2014, una vez que se aprobó la última reforma del sistema mediante la cual, las pensiones dejaban de actualizarse en función de la inflación para hacerlo según el Índice de Revalorización.

Esta decisión se recoge en un real decreto, que establece la revalorización de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social y de clases pasivas para 2018, según el cual el conjunto de las pensiones y prestaciones económicas subirá el 0,25%.

Desde el Ejecutivo indicaron que las previsiones de la Seguridad Social es que el incremento afectará a 9.584.189 pensiones contributivas, 454.960 pensiones no contributivas y 194.874 prestaciones familiares.

De las 9.584.189 pensiones contributivas que se revalorizarán este 1 de enero, seis de cada 10 son de jubilación. El coste total de la revalorización para 2018 alcanza los 297,32 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2018 en 2.580,13 euros por mes (el pasado año era de 2.573,7).

En cuanto a las correspondientes a clases pasivas, son 633.415 pensiones con un coste total de revalorización que alcanza los 35,05 millones de euros.

De la misma forma, el real decreto fija la revalorización del 0,25% de las cuantías mínimas de las pensiones de clases pasivas y del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas y de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Además, se actualizan la cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años.

SALARIO MÍNIMO

Por otra parte, el Consejo dio luz verde también a un real decreto que recoge la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2018, fijada en el 4%, con lo que alcanzará los 736 euros mensuales.

La norma incorpora dos disposiciones adicionales con la finalidad de habilitar los mecanismos necesarios que impidan afectación de las nuevas cuantías del SMI a la negociación colectiva y a las normas no estatales y acuerdos privados.

Gobierno y agentes sociales firmaron el pasado martes en La Moncloa el acuerdo para la subida del SMI en 2018. En ese acto se selló también el compromiso de elevar el SMI un 5% en 2019, hasta los 773 euros mensuales; y un 10% en 2020, hasta los 850.



