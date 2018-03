PENSIONES. LOS SINDICATOS ADVIERTEN DE QUE LA MOVILIZACIÓN POR LAS PENSIONES ES EL PRINCIPIO DE UN “ESTALLIDO SOCIAL” SI EL GOBIERNO NO CAMBIA SUS POLÍTICAS

Los sindicatos advirtieron este sábado al Gobierno de que las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones y su revalorización es la primera reacción de “un estallido social” que el Gobierno “va a provocar si no se cambian las políticas”.



Así lo señalaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en el inicio de la manifestación convocada por los sindicatos en Madrid para defender el sistema público de pensiones y su poder adquisitivo.

Se trata de una de las cientos de manifestaciones y concentraciones convocadas en el día de hoy por toda España para exigir unas pensiones dignas bajo el lema ‘No al 0,25%. Contra las pensiones de miseria’.

Junto a la estatua del oso y el madroño de la Puerta del Sol de Madrid, lugar de inicio de la movilización, que terminará en la plaza del Museo Reina Sofía, Sordo señaló que los pensionistas “han reaccionado en un primer momento y va a salir a la calle mucha más gente, también la gente joven, porque esto no va ya sólo de cómo se revalorizan este año las pensiones, sino de garantizar el futuro de las pensiones para las generaciones venideras”.

“Este auténtico aguacero de pensionistas tiene que tener una lectura por parte del Gobierno”, señaló, para a continuación pedir al Ejecutivo que “ponga propuestas encima de la mesa, busque retomar los consensos del Pacto de Toledo que rompió en 2013 con su reforma y ponga medidas para mejorar el sistema de ingresos de los pensiones, que es algo perfectamente posible de hacer ya”.

MANTENER EL PODER ADQUISITIVO

Por su parte, Álvarez indicó que “el Gobierno tiene que ser consciente de que hay una mayoría de ciudadanos que no aceptan que las pensiones queden en una subida del 0,25% y es muy razonable ya que el país viene creciendo al 3% en los últimos tres años y las empresas tienen unos beneficios absolutamente grandiosos y las pensiones están congeladas”. “No hay ninguna razón para no hacer que las pensiones recuperen el poder adquisitivo y vuelvan a la senda que había en el 2011 y que el Gobierno cambió en 2013”, añadió.

En este mismo sentido se expresó Sordo, quien denunció que “España crece económicamente y no distribuye ese crecimeinto entre la mayoría social y esto lo están pagando los pensionistas y el conjunto de la clase trabajadora”. “Es cuestión de voluntad política y salir de la lógica del austericidio, de la lógica del recorte y mirar en el futuro pensando que lo que España crezca económicamente lo tiene que distribuir entre sus pensionistas y la clase trabajadora”, aseguró.

Sobre las últimas propuestas del Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, Álvarez afirmó que “no sirven subidas parciales, tiene que haber una subida general y el Gobierno tiene que pensar que las más bajas tienen que subir, de manera que alcancen los 1.000 euros de pensión mínima en los próximos años “. En este sentido, aseguró que “la Seguridad Social no está en malas condiciones, no gastamos mucho dinero en pensiones, gastamos menos que Alemania, Francia o Italia y es una lucha que vamos a gana”.

Ésta no será la única manifestación del día en Madrid, ya que por la tarde, a las 18.00 horas, habrá otra, entre Sol y la plaza de Neptuno, convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema de Pensiones, que agrupa a 25 organizaciones, también en defensa del sistema público de pensiones y una mayor revalorización de las mismas.

Respecto a esta diferencia en las convocatorias con el mismo fin pero a distinta hora, CCOO y UGT señalaron en los días previos que habían intentado "sin éxito" que ambos actos confluyeran en uno sólo, al considerar que la "unidad" por las pensiones "debe anteponerse" a "disputas de protagonismos incomprensibles".



