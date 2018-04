PENSIONES. LA PENSIÓN PÚBLICA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS NO SUPERARÁ EL 50% DEL SALARIO, SEGÚN UNESPA

La presidenta de la patronal del sector asegurador Unespa, Pilar González de Frutos, afirma que en las “próximas décadas” la pensión pública no va a ser superior al 50% del salario que se cobraba cuando se trabajaba, frente al alrededor del 80% que supone en la actualidad.



En una entrevista concedida a Servimedia, la responsable de la patronal aseguradora indicó que “el sistema público de pensiones es sostenible y, además, es imprescindible que lo sea”. “Los sistemas de pensiones son un elemento de acomodación social de primera magnitud y tiene reconocimiento constitucional”, recordó.

En todo caso, apuntó que “cuestión distinta es si para garantizar esa sostenibilidad el nivel que hoy representan las pensiones públicas sobre los salarios puede ser mantenido o no”, y “ahí es donde probablemente tendremos que hacer el esfuerzo”.

De esta manera, comentó que “aunque tuviéramos muchos más cotizantes, la tendencia demográfica hacia el envejecimiento progresivo de la sociedad española hace que probablemente sea muy difícil seguir garantizando una pensión que represente el entorno al 80% del último salario con los trabajadores que vamos a tener en el futuro”.

Según la presidenta de Unespa, “va a tener que reducirse el nivel de generosidad” de las pensiones públicas. En este punto, expuso que “hoy las pensiones de media son en torno al 80% y ese porcentaje tenderá a reducirse”.

“El efecto combinado de las reformas de 2011 y 2013 da como resultado que la pensión en las próximas décadas no vaya a ser más del 50% de los salarios”, subrayó.

Por ello, consideró que “no queda más remedio que plantearnos de aquí para el futuro si queremos un crecimiento económico robusto, basado en el consumo, los mayores tenemos que tener capacidad de compra”, y eso “pasa por hacer una combinación de pensión pública y pensiones complementarias privadas”.

González de Frutos quiso dejar claro que habla siempre de una pensión privada como complemento a la pública. Las pensiones privadas “van a ser imprescindibles para garantizar un nivel de renta suficiente para que los mayores podamos consumir en el futuro”, aseguró.

PROTESTAS DE JUBILADOS

La responsable de la patronal aseguradora señaló que parece que las “alarmas” sobre el sistema público de pensiones ya han saltado, a la luz de las manifestaciones que están protagonizando los jubilados en las últimas semanas.

González de Frutos afirmó que la reclamación de los jubilados de hoy tiene que ver con la pensión que ya han devengado, y advirtió de que “en las manifestaciones no hay jóvenes y en el debate de las pensiones hay pocos jóvenes y, en cambio, son ellos los que van a estar más afectados”.

“A los jóvenes no se les está tomando en consideración ni se está justificando el gran impacto que puede tener en sus vidas el hecho de que los sistemas de pensiones sean más o menos generosos en este momento”, dijo la presidenta de Unespa.

De esta manera, destacó la necesidad de “dosificar consumo y ahorro”, para añadir que “aquellos que puedan, por poco que sea, deberían empezar a plantearse un ahorro, porque es más importante empezar pronto que ahorrar mucho”.

Así, aseveró que si uno empieza a ahorrar entre los 20 y 30 años lo que supone “un café o una caña diaria puede conseguir alcanzar un complemento de pensión en los niveles de hoy del orden de un 25%”. “De los 30 a los 67 son un montón de años alimentando” un plan de pensiones “en un ejercicio de ahorro constante”, destacó.

Para la presidenta de Unespa, el debate sobre las pensiones está “demasiado politizado” y “casi nadie” sabe qué cuantía estimada percibirá cuando se jubile, y reclamó que se haga un debate social “informado”.

En este sentido, hizo referencia a las cartas que iba a enviar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los trabajadores de más edad con una estimación de su pensión.

Respecto a si el Presupuesto del Estado puede soportar una subida de las pensiones en línea con el IPC, apuntó que éste puede sostenerlo todo, aunque alertó de que habrá entonces que determinar en qué partidas se dejan de invertir, si en infraestructuras, en colegios o en otras partidas.



