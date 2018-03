PENSIONES. DECENAS DE MILES DE PENSIONISTAS SE MANIFIESTAN EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y PIDEN LA REVALORIZACIÓN CON EL IPC

Decenas de miles de pensionistas se manifestaron en la tarde de este sábado para exigir pensiones dignas, su revalorización con el IPC y la defensa del sistema público de pensiones, en una marcha en Madrid que transcurrió entre la Puerta del Sol y la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.



La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Cedspp), que agrupa a 25 organizaciones, también estaba organizada por la plataforma ‘No somos delito’ por la derogación de la 'ley mordaza'.

Esta movilización, a la que según la delegación del Gobierno en Madrid asistieron unas 40.000 personas, fue la segunda celebrada en la capital este sábado en defensa de las pensiones, después de que por la mañana otra movilización convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y los sindicatos mayoritarios recorriera la capital desde la Puerta del Sol a la plaza del Museo Reina Sofía, con unos 15.000 asistentes según la delegación del Gobierno.

Durante el recorrido, uno de los portavoces de la Cedspp en Madrid, Lázaro Sola, explicó a Servimedia que las principales reivindicaciones de la coordinadora son “recuperar el dinero que hemos perdido desde 2011, ponernos al día con el IPC, que las pensiones dependan de los Presupuestos Generales del Estado, una auditoría a la 'hucha de las pensiones' y una pensión mínima de 1.080 euros tal y como dice la Carta Social Europea”.

El portavoz de la coordinadora, además, advirtió al Gobierno de que “nos vamos a seguir manifestando todas las veces que sean necesarias” y que “lo que no vamos a hacer es tragar con cualquier chapuza que quiera ofrecer el Gobierno, con cualquier parche”.

Sobre la última propuesta del Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy de subir más las pensiones mínimas y de viudedad, realizada durante el debate monográfico en el Congreso de los Diputados esta semana, Sola considera que “sólo son palabras, palabras y nada más que palabras. No tienen ninguna credibilidad”.

"VAMOS A POR TODAS"

“Vamos a por todas, estamos concienciados, estamos unidos y ahora ellos han visto que tienen un enemigo muy fuerte enfrente. Somos nueve millones de pensionistas, nueve millones de votos, y somos el verdadero peligro que tiene Rajoy hoy en día”, advirtió.

En la concentración estuvieron presentes dirigentes de varios partidos políticos, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, mientras que en la manifestación de la mañana participaron el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. Además, también participó en la movilización de la tarde el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Entre los asistentes a la manifestación imperó el malestar con el Gobierno y la revalorización del 0,25%. Como ejemplo, Fernando, pensionista, señaló a Servimedia que el Ejecutivo “quiere establecer un sistema público de pensiones de beneficiencia a costa de la precariedad y el sufrimiento de los pensionistas mientras pretende favorecer a sus amigos de los bancos con planes privados”. “Nosotros los pensionistas ya estamos sufriendo estas políticas pero peor lo van a tener los jóvenes, porque después de una vida de precariedad laboral se van a ver sin derecho a pensiones”, añadió, por lo que pidió “echar al PP del Gobierno”.

“Hay dinero para rescatar bancos, autopistas y al señor Florentino Pérez con el 'Castor', pero no hay para subir las pensiones”, criticó otra pensionista, Julia. A su alrededor se podían escuchar cánticos como “más pensiones y menos ladrones”, “Mariano Corleone nos roba las pensiones” o “no es un Gobierno, es una mafia”.

JÓVENES

A pesar del predominio de personas mayores, en la movilización tampoco faltaron jóvenes. Es el caso de Natalia, universitaria de 22 años, que acudió a la manifestación con sus padres “porque a este paso puede que en unos años nos dejen sin pensiones”. “Quieren que nos hagamos planes privados cuando el sueldo no da ni para llegar a fin de mes”, denunció Pablo, otro joven asistente.

La manifestación concluyó en la Plaza de las Cortes, cerca del Congreso de los Diputados, con cánticos tanto a favor de las pensiones como contra la ‘ley mordaza’. Desde un atril, varios portavoces de las distintas plataformas organizadoras lanzaron consignas en defensa de la libertad de expresión y el derecho a una pensión digna.

En nombre de los pensionistas, Amparo, portavoz de los conocidos como ‘yayoflautas’, denunció que la subida del 0,25% es “una vergüenza” e indicó que los pensionistas luchan también por las pensiones futuras. “Aquí estamos, pero no sólo por nuestras pensiones, que mal o bien las estamos cobrando. Que sepan los jóvenes que también estamos luchando por las vuestras”, indicó, para concluir la manifestación con un “quitémonos las mordazas y gritemos que menos ladrones y más pensiones”.



