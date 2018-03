PENSIONES. RAJOY AFIRMA QUE “SERÍA MUY NEGATIVO CONVERTIR ESTO EN UNA SUBASTA A VER QUIÉN OFRECE MÁS PARA SACAR UNOS VOTOS”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que “sería muy negativo” que el debate sobre pensiones se convirtiera en “una subasta a ver quién ofrece más, eso a lo mejor está muy bien para sacar unos votos en media hora pero eso no resuelve, en absoluto, el problema”.



Durante su intervención en el Pleno monográfico dedicado al Sistema de pensiones en el Congreso de los Diputados, Rajoy insistió en lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los pensionistas y en decirles que “hay bases suficientes para decir que este buen sistema que tenemos se va a mantener y lo vamos a mantener en el futuro”.

El presidente del Gobierno subrayó que “quiero mantener este sistema, quiero mejorarlo, he trabajado como era mi obligacion intensamente desde que llegamos al Gobierno, me preocupa pero soy optimista”.

Agregó que las reformas acordadas en el Pacto de Toledo “es lo que resuelve el problema de fondo y no lo que podamos resolver en los Presupuestos, que es un tema de un año”.

Rajoy insistió en mantener las reformas ya aprobadas, y apuntó que las reformas “más urgentes” son trabajar en el Pacto de Toledo para “intentar cerrar” el déficit estructural de la Seguridad Social, mejorar las pensiones con “equilibrio” en el Sistema, continuar con la lucha contra el fraude en el ámbito laboral y favorecer el envejecimiento activo.

Este año, en el marco de los Presupuestos, “se puede hacer algo en beneficio de la gente”, con las medidas fiscales en el IRPF para los pensionistas, medidas para promover la natalidad y una mejora de las pensiones más bajas y las de viudedad.

El responsable del Ejecutivo español manifestó que espera “al menos, un mínimo entendimiento” por parte de la oposición para la sostenibilidad del Sistema.



