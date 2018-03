PENSIONES. EMPLEO DICE QUE LAS MEJORAS EN UNAS PRESTACIONES “TIENE QUE SUPONER RENUNCIAR” A MEJORAS EN OTROS ÁMBITOS

Google Plus

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó este miércoles que los recursos económicos son “finitos” y “cualquier opción de mejorar unas prestaciones tiene que suponer renunciar a otros elementos de mejora en otros ámbitos”.



En una entrevista en el Canal 24h recogida por Servimedia, Burgos explicó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 “es donde todos tenemos que retratarnos y donde tenemos que fijar las prioridades” porque “no podemos gastar más en todo, sino en lo que consideremos lo prioritario”.

El secretario de Estado destacó que el Sistema de Seguridad Social “tiene que seguir resistiendo”, tras los años de crisis, y “hay que tomar decisiones con prudencia, con equilibrio y pensando en global”.

Respecto a las mejoras en el IRPF para pensionistas y familias anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este responsable de Seguridad Social se limitó a decir que los pensionistas que cobran hasta 12.000 euros no tienen que tributar por el IRPF y la “voluntad” es “elevar esos umbrales”, lo que “va a ser extraordinariamente beneficioso” para este colectivo.

“Estaríamos hablando de una subida que habría que concretar por encima de esos 12.000 euros y fijando ese umbral nuevo que se estime en los Presupuestos”, apuntó.

Preguntado por la posición de algunos grupos parlamentarios, que pidieron derogar las últimas reformas de pensiones y la reforma laboral, Burgos respondió defendiendo que esas reformas han permitido crear 600.000 empleos anuales en los últimos años y “han dado credibilidad a las cuentas de este país”.

Asimismo, señaló que las reformas que plantean algunos grupos “necesitan tener una cuantificación económica”. En este sentido, advirtió de que “cualquier decisión irresponsable u oportunista que no esté bien analizada puede tener consecuencias lesivas para el conjunto del sistema” en los próximos años.

Por último, lanzó críticas al PSOE en relación a su propuesta de crear un impuesto finalista a la banca para el pago de las pensiones. Burgos indicó que los cálculos del Gobierno apuntan a una recaudación inferior a los 700 millones de euros, por lo que es “absolutamente incapaz de atender las necesidades del sistema” y “estamos ante un brindis al sol, no estamos ante una propuesta seria y coherente, estamos haciendo un eslogan”.



