PENSIONES. IGLESIAS PIDE SUBIR EL SMI PARA MEJORAR LAS PENSIONES Y RECLAMA A RAJOY “EMPATÍA” CON LOS JUBILADOS

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, reclamó este miércoles en el Congreso de los Diputados subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como solución para mejorar las pensiones españolas y demandó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tenga “empatía” con los millones de jubilados que están perdiendo poder adquisitivo con la recuperación económica.



Iglesias lanzó este mensaje durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja con motivo de la comparecencia de Rajoy para hablar del futuro de las pensiones, donde aseguró que el sistema debería estar “garantizado para que no dependa de que gobierne el partido azul o que gobierne el partido morado”.

A su juicio, es “indecente” que desde el Partido Popular y su Gobierno algunos dirigentes recomienden a los ciudadanos que abran planes privados de pensiones en vez de encontrar soluciones que garanticen el futuro del sistema y mejoren los sueldos que actualmente reciben las personas jubiladas.

Iglesias denunció, en este sentido, que “más de cinco millones de pensionistas no cobran ni 800 euros de pensión” y criticó que en los últimos años los jubilados “han perdido 432 euros de poder adquisitivo”.

Como ejemplo, criticó que el Gobierno haya subido las pensiones un 0,25% en los últimos años mientras que el precio de la luz crece un 10%. “¿Cree que es decente?”, preguntó al presidente del Gobierno después de que anunciara una subida de las pensiones mínimas y de viudedad si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Además, sacó a relucir que “más de dos millones de mujeres viven con una pensión contributiva de menos de 600 euros” y que “ocho de cada diez pensiones no contributivas son mujeres que cobran entre 92 y 370 euros”, con lo que considera que no se puede subsistir.

Iglesias pidió que los bancos “paguen los impuestos que tienen que pagar” como vía para financiar el sistema de pensiones, actualmente en déficit, y reclamó al presidente del Gobierno “un poco de empatía” con los jubilados, porque “esa gente no merece lo que ustedes están haciendo con sus pensiones”.



