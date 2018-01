PENSIONES. GOIRIGOLZARRI DICE QUE SE NECESITA UNA “SOLUCIÓN GLOBAL” EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES

Google Plus

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, subrayó este miércoles que la problemática de la sostenibilidad de las pensiones públicas en España requiere una “solución global”.



A preguntas de los periodistas en el marco de un acto en Valencia, se pronunciaba así sobre sobre la última propuesta del PSOE para reformar el sistema público de pensiones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesta la creación de dos nuevos impuestos, uno sobre las transacciones financieras y otro "extraordinario", para que la banca contribuya a sostener el sistema.

Goirigolzarri explicó que el de las pensiones es un “tema muy complejo” que requiere “solución global”. “Sólo he visto los titulares y no me quiero pronunciar hasta ver cuál es la propuesta”, señaló el presidente de Bankia, quien agregó que prefería ser “prudente”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso