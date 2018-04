PENSIONES. EL GOBIERNO SACARÁ DEL FONDO DE RESERVA 3.826 MILLONES ESTE AÑO

El Gobierno prevé sacar este año 3.826 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para atender “exclusivamente” las “insuficiencias de financiación” de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.



Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados este martes.

Montoro subrayó que “la Seguridad Social no está quebrada, es una parte del Estado” y “está asegurada por el Estado, como lo ha estado siempre en esta crisis y antes de la crisis”. Destacó que el déficit de la Seguridad Social “no se puede magnificar como se está haciendo en España”.

Montoro admitió que “todo esto de las pensiones, claro que es un problema”, pero criticó que “lo que no se puede hacer con las pensiones es esa batalla política que algunos pretenden hacer, ni siquiera se debe hacer en términos de planteamientos económicos”.

Además, ante una encuesta publicada recientemente, Montoro aseguró que los mayores de 40 años “van a tener pensión” y advirtió de que “alguien les está confundiendo”. En cualquier caso, defendió que “las pensiones son un contrato social” y consideró que “este pesimismo de la Seguridad Social no sé a quién le conviene”.

En este sentido, se remitió a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para “no utilizar políticamente a las pensiones en nuestro país, para dar tranquilidad a los pensionistas, que es lo que tenemos la obligación de dar, y a partir de eso ocuparnos del déficit con toda normalidad y toda tranquilidad, y no ir a este drama”.

Por ello, apremió al Pacto de Toledo a que continúe negociando para renovar las recomendaciones para el sistema de pensiones.



