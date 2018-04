PENSIONES. EL GOBIERNO NO QUIERE AGOTAR EL FONDO DE RESERVA Y CONFÍA EN QUE PRONTO SE ESTABILICEN LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno no quiere agotar los recursos del Fondo de Reserva y confía en que pronto se estabilicen las cuentas de la Seguridad Social y se vuelva a llenar la llamada ‘hucha de las pensiones’.



Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social señalaron este miércoles que la intención es que el Fondo de Reserva quede con una parte y no se agote, y para ello, se apoyarán más en el préstamo del Estado a la Seguridad Social de 15.164 millones de euros consignado para este año para equilibrar las cuentas del Sistema.

Aseguraron que las pensiones se seguirán pagando con normalidad y confiaron en que pronto se cierre el déficit de la Seguridad Social.

En este sentido, estas mismas fuentes explicaron que cuando concluya la separación de fuentes de financiación del Sistema, la Seguridad Social volverá a tener las cuentas estabilizadas y con los excedentes que se generen por las cotizaciones sociales se volverá a llenar la ‘hucha de las pensiones’.

Además, indicaron que hoy, el 94,1% de las pensiones se pagan con cotizaciones y alcanzar el 100% es un horizonte muy cercano.

Mientras, en el Ministerio han previsto que las reducciones a la contratación, que sufraga la Seguridad Social, supongan 1.500 millones de euros este año. El objetivo es seguir convirtiendo las reducciones en bonificaciones, con lo que pasarían a ser financiadas vía impuestos.

Respecto a la subida de pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad, desde Empleo señalaron que es compatible con el Índice de Revalorización, que determina una subida de las pensiones del 0,25% con carácter general para este año.

No obstante, puntualizaron que cuando se cierre el déficit de la Seguridad Social, las pensiones se revalorizarán por encima del 0,25%.

Precisamente, recordaron que el Pacto de Toledo debe finalizar sus trabajos antes de que termine la primavera y renovar las recomendaciones para la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.



