PENSIONES. EL GOBIERNO INICIA HOY LOS CONTACTOS CON LOS GRUPOS SOBRE LA SUBIDA DE PENSIONES MÍNIMAS Y CONFÍA EN EL ACUERDO

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó este jueves que desde hoy se iniciarán los contactos con los grupos parlamentarios para abordar la subida de las pensiones mínimas y de viudedad en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 y confía en que haya acuerdo.



En declaraciones a los periodistas tras participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado en Bruselas, la ministra no quiso precisar de cuánto será la subida porque “eso dependerá del debate”.

Destacó que “tenemos que dedicar más recursos a pensiones” dentro del Presupuesto y “entiendo que habrá buena disposición y acuerdo para subir específicamente más las (pensiones) mínimas y las de viudedad”.

También informó de que ayer, jueves, se puso en contacto con los sindicatos y la patronal porque la intención del Ejecutivo es que ese acuerdo también cuente con el respaldo del diálogo social.

A juicio de la ministra, ese anuncio lanzado ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate monográfico sobre pensiones en el Congreso de los Diputados, es “una noticia importante” y un “mensaje de tranquilidad y compromiso”.

Báñez recordó las palabras de Rajoy, con las que dijo que las pensiones subirán todos los años “lo que se pueda” y se hará un “esfuerzo excepcional” para que en este ejercicio suban más las mínimas y las de viudedad. “Estoy segura de que los grupos estarán en ese acuerdo”, consideró.

Por otra parte, la ministra informó de que durante la primera parte del Consejo europeo, que proseguirá por la tarde, desde España se pidió expresamente a la Comisión Europea que “sigamos haciendo un esfuerzo en capital humano”, en el marco de los programas del Fondo Social Europeo, y en particular, la Garantía Juvenil.

En particular, “hemos pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta estos programas especiales con el horizonte del nuevo marco plurianual”, puesto que del millón de jóvenes que se benefician de la Garantía Juvenil en España, el 45% ha encontrado un empleo.



