PENSIONES. LA COORDINADORA EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS: “AHORA VAMOS A POR TODAS”

Lázaro Sola, portavoz en Madrid de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Cedspp), asegura que ante el nivel de seguimiento de la manifestación del pasado 22 de febrero, preparan otra para el 17 de marzo con el objetivo de defender las pensiones públicas y rechazar la Ley de Seguridad Ciudadana, que la oposición llama ‘ley mordaza’.



En una entrevista concedida a Servimedia, este portavoz de la coordinadora señaló que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado un pleno monográfico sobre pensiones para el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados se debe a la manifestación del pasado 22 de febrero que congregó a numerosos pensionistas en toda España y “nos sorprendió a nosotros mismos”.

“No nos fiemos de él porque sabemos lo que va a hacer”, dijo en referencia a Rajoy, precisando que si convocara elecciones anunciaría una subida mayor de las pensiones y una serie de “prebendas” pero después “sabemos que no lo va a hacer.

“Tenemos una tabla reivindicativa y esa tabla reivindicativa está por encima de todo”, aseguró, y advirtió que “ahora que estamos en la calle, ahora que tenemos una presencia, ahora que tenemos a gente detrás de nosotros, ya vamos a por todas”.

En este sentido, informó de que la coordinadora, que agrupa a 25 organizaciones repartidas por toda España, está preparando una nueva manifestación para el día 17 de marzo, que en Madrid partirá de la Puerta del Sol y finalizará en la Plaza de Neptuno.

Bajo el lema ‘Por las pensiones públicas y en contra de la ley mordaza’, Sola explicó que esta protesta no solo tiene por objetivo defender el sistema público de pensiones, sino que también mostrará el rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, a a la que algunos grupos de la oposición denominan ‘ley mordaza’. CCOO y UGT también han anunciado actos de protesta para ese mismo día.

DIFERENCIAS CON CCOO Y UGT

Preguntado precisamente sobre la relación con ambas centrales, el portavoz de la coordinadora quiso dejar claro que “los sindicatos van por un lado y nosotros por otro”, para añadir que la coordinadora mantiene una buena relación con los afiliados. Sin embargo, lamentó que “las cabezas de UGT y CCOO toman decisiones que no nos gustan”.

Sola, que acudió a la entrevista con un lazo de color marrón en el jersey, explicó que simboliza el rechazo a la subida del 0,25%, por considerarla insuficiente, y recriminó a UGT que se “apropie” de esta idea y lance una campaña similar.

Respecto al Pacto de Toledo, el portavoz de la coordinadora reclamó que la comisión parlamentaria le llame para aportar su punto de vista porque “queremos estar en todas las mesas de negociación”. Sin embargo, criticó que a la presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, “no hay quien la aguante”. En cualquier caso, Sola subrayó que los pensionistas quieren “estar tranquilos” y buscan “descansar” con un acuerdo para unas pensiones presentes y futuras suficientes.



