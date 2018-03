PENSIONES. RAJOY ANUNCIA UNA MEJORA DE LAS PENSIONES MÍNIMAS Y DE VIUDEDAD SI SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó este miércoles que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 se concentrarán las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias y se recogerá una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.



Así lo dijo Rajoy durante su intervención en el Pleno monográfico celebrado en el Congreso de los Diputados sobre el futuro del sistema de pensiones.

El presidente del Gobierno subrayó que ese “esfuerzo adicional” para mejorar las pensiones mínimas y de viudedad y para concentrar las ayudas fiscales en el IRPF “podemos hacerlo ahora que la situación económica mejora”.

Al mismo tiempo, el máximo responsable del Ejecutivo incidió en que debe ser un “esfuerzo responsable” y ello “significa respetar el procedimiento general de revalorización que está siendo un elemento determinante para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas de hoy y a las nuevas generaciones”.

Rajoy apuntó que el debate presupuestario que va a comenzar en breve con la aprobación de las cuentas públicas para 2018 en Consejo de Ministros el 23 de marzo, según indicó, ofrece una “oportunidad” para discutir “a qué dedicar” esos recursos, pero insistiendo en que “no podemos gastar lo que no tenemos” y se deben cumplir los objetivos de déficit público comprometidos con Bruselas.

En este sentido, el presidente del Gobierno aprovechó para hacer un llamamiento al acuerdo durante la tramitación parlamentaria, con el fin de que estas medidas se puedan aplicar.

Rajoy hizo un repaso por la evolución del gasto del Sistema de pensiones desde que llegó a La Moncloa en 2011. Entonces, la nómina mensual suponía 8.100 millones de gasto en pensiones, mientras el pasado mes de febrero de este año ascendía a 10.100 millones, 2.000 millones más al mes.

En 2017 se gastaron en total en pensiones 139.637 millones, más del 40% del presupuesto que gestiona el Gobierno, el 29% del gasto público total español, cuando hace 10 años se gastaba el 21,6%, lo que se traduce en más de 48.000 millones adicionales, indicó el presidente.

Además, aportó que la entrada de nuevos pensionistas supondrá en 2018 un aumento del gasto de más de 3.800 millones.

A la luz de estos datos, Rajoy valoró que el gasto en pensiones es “el mayor de las administraciones públicas, el mayor gasto que hacemos los españoles”, y “no hay una partida en el presupuesto que se acerque, siquiera de lejos, a lo que gastamos en pensiones”.

MOTIVOS PARA EL “OPTIMISMO”

No obstante, destacó que “tenemos motivos para ser razonablemente optimistas”, puesto que el año pasado, “por primera vez desde 2008”, las cotizaciones crecieron por encima del gasto en pensiones, lo cual es “clave para garantizar la sostenibilidad”.

Así, afirmó que el sistema "poco a poco está recuperando el equilibrio financiero en un clima de gran creación de empleo".

El presidente del Ejecutivo añadió que también hay “motivos sólidos para confiar en que si se mantiene una buena política económica que impulse la creación de empleo y si no se revierten las reformas, recuperaremos el equilibrio del sistema”.

En esta línea, defendió que el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de pensiones de 2013 y que entrará en vigor en el próximo año, “significa hablar de garantía, hablar de futuro” en las pensiones.

Recordó que “España no ha tenido que elegir, como otros países, entre sostenibilidad económica, suficiencia de las pensiones y cobertura del sistema”, por lo que “hemos podido avanzar y mejorar” en estas tres materias.

Rajoy finalizó su intervención asegurando que los pensionistas “pueden estar tranquilos porque no existe hoy ningún peligro por lo que se refiere al sistema de pensiones”, apelando a no caer “en la tentación de incluir las pensiones en el terreno de la pelea partidaria” y al “consenso y la unidad” de la Cámara sobre el futuro de las pensiones a través del Pacto de Toledo.

El presidente agregó que, en definitiva, se trata de preservar el modelo de bienestar social y esto “nos exige a todos una visión equilibrada y realista”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso