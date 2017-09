PENSIONES. ÁLVAREZ (UGT) INSTA A LUCHAR POR RECUPERAR LOS DERECHOS “QUE NOS HAN QUITADO Y NOS PRETENDEN QUITAR”

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) indicó este sábado que, hasta ahora, los sindicatos se han movilizado para sostener el Estado de bienestar, pero “ha llegado el momento de avanzar”, por lo que instó a “luchar por recuperar todos aquellos derechos que nos han quitado y nos pretenden quitar” en materia de pensiones.

Así lo indicó en una publicación en su blog, donde apuntó que “hubo un tiempo que decíamos que las pensiones no debían tocarse porque era una respuesta a los recortes que nos planteaban, pero el Gobierno decidió tocarlas, y ahora es momento de recuperar lo que nos quitaron”.

El secretario general de UGT, recordó que este sábado empiezan las marchas por unas '#PensionesDignas' en todo España, donde durante diez días recorrerán las diferentes comunidades autónomas, parando en diversas ciudades y pueblos, “con la intención de que el país sea consciente de lo que nos jugamos en las negociaciones abiertas con el Gobierno”.

Según Álvarez, “está en juego no sólo la pensión de los actuales pensionistas, sino también de todos aquellos trabajadores que se van acercando a la edad de jubilación, e incluso de los más jóvenes, aunque ahora lo vean como algo lejano o utópico”.

En este sentido, apuntó que “debemos borrar de nuestras cabezas el pensamiento de que no cobraremos pensión, ya que es un derecho que nos corresponde a todos tras muchos años de trabajo, y debemos luchar para que no desaparezca”.

Es por eso que estas marchas "deben congregar al mayor número de personas, sean de la edad que sea, y todos debemos luchar por las pensiones”, recalcó.

Por ello, demandó que las marchas deben ser el “pistoletazo de salida” para la negociación de un acuerdo sobre las pensiones, y añadió que es necesario derogar la reforma del 2013 “impuesta unilateralmente” por el Partido Popular.

Por último, Álvarez comentó que durante las marchas se abrirán debates, se realizarán asambleas y se escuchará la voz de todos aquellos ciudadanos que tengan dudas sobre las pensiones.

El responsable de UGT aseguró que “no vamos a llevar a cabo unas caminatas sin más, ya que estas marchas pretenden vertebrar el debate en nuestro territorio". En este sentido, "aunque algunos crean que este tema está muerto, yo les digo que se equivocan, que está más vivo que nunca y que tenemos propuestas y queremos que nos oigan”, concluyó.

