PENSIONES. SÁNCHEZ CARGA CONTRA RAJOY POR “ABANDONAR” A LOS PENSIONISTAS Y “MENOSCABAR LA VIABILIDAD” DEL SISTEMA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se despachó este sábado con dureza contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien acusó de “abandonar” a los pensionistas a través de una política “neoconservadora” que está “menoscabando la viabilidad” del sistema público de pensiones.



El líder socialista se pronunció en estos términos al participar en la manifestación en defensa del sistema público de pensiones y la revalorización con el IPC que han convocado este sábado los sindicatos en Madrid, donde trasladó el apoyo de su partido a “la causa” de los jubilados.

“La principal obligación y tarea de un Gobierno y en particular del presidente del Gobierno es garantizar unas pensiones dignas y la viabilidad del sistema público de pensiones, que es la clave de bóveda del Estado de bienestar”, sentenció, para a renglón seguido lamentar que esto “desgraciadamente” con Rajoy no se cumple.

En consecuencia, opinó que el Ejecutivo de Rajoy “ha abandonado” a los pensionistas, aquellos que “construyeron nuestro país”. “Este Gobierno está destrozando sus pensiones, pero tienen la solidaridad de todos los que venimos detrás de ellos para que tengan unas pensiones dignas y que también se pueda garantizar la viabilidad presente y futura del sistema”, subrayó.

En palabras de Sánchez, ha sido la política “neoconservadora” que ha venido practicando el Gobierno durante estos últimos seis años la que ha ido “menoscabando la viabilidad del sistema”. Así las cosas, animó al conjunto de la sociedad a pronunciarse frente a esta situación para “defender” el futuro de las pensiones.

Aunque reconoció que el trabajo de los partidos está en las instituciones, explicó que su presencia en esta manifestación tiene como objetivo estar junto a aquellos que reclaman algo que es “de justicia”. “Lo que no se puede hacer es socializar las pérdidas durante la crisis, que es lo que hecho este Gobierno, y tratar de privatizar las ganancias de la recuperación”, criticó.

Adujo que el Gobierno “está fallando en el diagnóstico” y preguntó directamente al presidente “cómo es posible que no se reparta de forma justa la riqueza que ahora se está produciendo y cómo es posible que se siga concentrando cada vez en menos manos mayor riqueza”. A su juicio, si no hay respuesta a esta pregunta es porque en La Moncloa están haciendo “todo lo posible por no dar una garantía de viabilidad” al sistema público de pensiones.



