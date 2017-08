LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA VARÍA EN MÁS DE 600 EUROS SEGÚN LA PROVINCIA

Google Plus

El diferencial en la pensión media de jubilación en España en función de la provincia asciende hasta 611 euros, según se desprende de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social actualizados a 1 de agosto de 2017.

En concreto, los pensionistas de Vizcaya, en el País Vasco, cobran la pensión media de jubilación más elevada de España, con 1.346,66 euros mensuales, mientras que los de Orense, en Galicia, son los que reciben la menor cuantía, situada en 735,03 euros al mes.

De esta manera, el diferencial entre la pensión media de jubilación más elevada y la más reducida en España supera los 600 euros.

No obstante, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.065,53 euros en agosto, lo que supone un incremento del 1,97% con respecto al año anterior.

Por encima de esta media se ubican nueve regiones, mientras que diez se encuentran por debajo.

Mientras, la pensión media total del sistema sigue la misma línea, siendo en este caso los alaveses (País Vasco) quienes cobran el mayor importe, con 1.166,26 euros al mes, frente a los 671,69 euros que ingresan los pensionistas de Ourense.

En este caso, la media total del sistema no llega a 1.000 euros y se sitúa en los 922,17. Este importe es un 1,86% superior al registrado hace un año (905,3 euros).

Un total de ocho registraron una pensión superior a esta media, mientras que las once restantes se situaron por debajo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso