Dinero

PDeCAT insta a "actuar" al Gobierno de Sánchez si quiere negociar los PGE con "normalidad"

El portavoz del Grupo Nacionalista Partit Democrata en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha señalado este martes que el PDeCAT no negociará con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 con "normalidad" mientras "el Gobierno no actúe". Así, le ha conminado a Sánchez a que inste a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado para revertir la situación actual, porque "con presos políticos y exiliados" no se puede hablar de los PGE.