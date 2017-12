PATRONAL Y SINDICATOS SE REÚNEN PARA TRATAR LA SUBIDA SALARIAL DE 2018

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT mantendrán una reunión la próxima semana para avanzar en la negociación colectiva del próximo ejercicio.



Fuentes patronales y sindicales señalaron a Servimedia que este encuentro tendrá lugar previsiblemente el martes y asistirán los responsables que conducen esta negociación. Desde la patronal, en la última Junta Directiva trascendió la intención de mejorar el máximo de su oferta anterior, manteniendo la parte fija del 1,2% al 2% y mejorando la parte variable del 0,5%, con lo que los salarios podrían subir por encima del 2,5%. Sin embargo, CEOE y Cepyme aclararon que esta propuesta no será definitiva ni firme hasta enero, cuando se someta a la Junta Directiva de la organización.

Por su parte, los sindicatos no tienen definida una propuesta pero han asegurado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% en 2018 supone un “acicate” para plantear una propuesta salarial “importante y ofensiva” para el resto de los salarios. La oferta que defendieron para la negociación colectiva de 2017 consistía en una horquilla del 1,8% al 3%, incluyendo una cláusula de garantía salarial, una condición que no aceptarán las patronales.

De esta manera, el año finaliza con las conversaciones ya iniciadas para elevar los salarios en 2018, tras la falta de acuerdo para el ejercicio que termina. No obstante, tanto patronal como sindicatos quieren renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que sea un marco de referencia en el ámbito laboral. Hasta noviembre se han firmado convenios con una subida salarial media pactada del 1,43%, tres décimas superior al registro del mes precedente y 35 décimas más que hace un año (1,08%).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso