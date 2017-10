LA PATRONAL DEL COMERCIO TEXTIL ACHACA AL CALOR Y LA FALTA DE OFERTAS LA CAÍDA DE LAS VENTAS

- Asegura que la situación político-social no ayuda a las ventas. El presidente la Asociación de Comercio Textil (Acotex), Eduardo Zamácola, achacó al calor y la falta de promociones la caída de las ventas de productos de la temporada de otoño-invierno.

Zamácola, en declaraciones a Servimedia, señaló que esta situación “no es nueva”, porque el año pasado, el verano “también se alargó e hizo calor hasta casi diciembre”. Con lo cual, las ventas de invierno se están viendo desfavorecidas y está siendo difícil vender ropa de invierno”, lamentó.

En este sentido, apuntó que en el mes de septiembre las ventas crecieron un 1% con respecto al año pasado, pero recordó que el año pasado las ventas cayeron un 7,5%, por lo tanto, “no es un dato positivo, porque parece que si no haces una promoción no vas a poder vender”, indicó.

Ante esta situación, el presidente de la patronal transmitió a los consumidores que “no se puede estar comprando continuamente con promoción si queremos tener un comercio de calidad, con un producto de calidad, con un personal cualificado y locales comerciales cuidados”.

Además, indicó que las marcas tienen que adaptarse a las necesidades que tienen los clientes en cada momento. “No tiene mucho sentido que en el mes de agosto o septiembre estemos vendiendo abrigos, por lo que tendremos que hacer colecciones que tengan un ciclo de vida más corto y que ese ciclo de vida se adecúe a las necesidades del cliente que están relacionadas con la climatología”.

Por ello, Zamácola comentó que esperan que haya algo de recuperación con la llegada del frío, porque tras los meses de agosto y septiembre “que no han sido datos positivos, el mes de octubre también estamos perdiéndolo”.

PROMOCIONES

El responsable de Acotex apuntó que “tenemos que ser conscientes de que a medida que avanza la temporada, en noviembre ya avanzamos con promociones continuas como el ‘Black Friday’, donde la gente va esperando para comprar solo con descuentos y promociones más agresivas”.

En este sentido, aseveró que “ahí puede ser que haya algo de recuperación respecto a los ingresos”, pero matizó que “lo que pasa es que los márgenes son insostenibles”. Por tanto, “no se puede estar comprando toda la temporada o vender toda la temporada con descuentos de los precios que se tienen”, remarcó.

Por ello, incidió en trasladar el mensaje de “la insostenibilidad” de la promoción continua, porque “si se mezcla que hace calor y que no hay promoción en un producto que no necesito, no lo voy a comprar”. Ante esta situación, demandó que los comerciantes tendrán que hacer los deberes, aprender y saber qué productos debemos vender en cada momento”.

Por último, lamentó que además del efecto climatológico, que no está ayudando a que haya un incremento de las ventas, “la situación político-social tampoco ayuda a que haya una confianza brutal en el consumo”.

