LA PATRONAL ANESCO PIDE QUE LAS AYUDAS SE APLIQUEN A TODOS LOS ESTIBADORES

La Asociación de Empresas Estibadoras (Anesco) ha pedido que se extiendan al colectivo de estibadores que no son plantilla de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios y al resto de trabajadores de las actuales Sagep, las ayudas en materia de empleo que contempla el reglamento de desarrollo de la nueva regulación de la estiba.



Según informa Anesco, esta es una de las nueve alegaciones que ha presentado al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases para la adaptación del sector de la estiba a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014.

Otra de las alegaciones presentadas está relacionada con la preocupación compartida por todas las Administraciones Públicas y los agentes sociales de forma que los estibadores portuarios cuenten con la mejor y más adecuada cualificación y formación profesional, al objeto de que los puertos españoles continúen siendo un referente mundial en el tráfico marítimo internacional.

En este sentido, y en relación a la formación asociada al Certificado de Profesionalidad, se pide que se fije en 300 horas la duración del módulo de prácticas profesionales no laborales para evitar interferir con la actividad portuaria y repercutir negativamente en la seguridad de las operaciones si se mantiene la redacción actual del decreto.

Por otra parte, Anesco también solicita que se incluya la posibilidad de que la Administración pública autorice expresa y excepcionalmente la obtención del certificado de profesionalidad restringido a la capacitación para realizar determinadas tareas, a través de un programa formativo específico limitado a este alcance, con objeto de que el mercado laboral pueda tener flexibilidad, garantizándose la formación y seguridad laboral que requiere el sector.

Dado que la adaptación del sistema formativo a las nuevas exigencias requiere tiempo suficiente para su implantación, la asociación de empresarios pide también que la entrada en vigor de la disposición final primera del proyecto no sea inmediata, sino que se establezca una prórroga de 6 meses de forma que se evite el riesgo de que, durante este periodo, no exista personal cualificado y capacitado en el mercado laboral que pueda ser contratado como estibador portuario.



