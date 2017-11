OHL PARTICIPA EN TRES NUEVOS CONTRATOS DE ADIF CON UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 131 MILLONES

El Grupo OHL, a través de su filial G&O, anunció este miércoles su participación en tres nuevos contratos de servicios de mantenimiento de infraestructura y vía de red convencional de España por 131,8 millones de euros, adjudicados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El mayor contrato, por un importe total de 53,3 millones de euros, es el Lote 4 Noreste, que fue otorgado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por G&O (25%), Comsa (25,5%), Acciona (22,5%), Azvi (22%), y Vías y Construcciones (5%).

El segundo proyecto, con un presupuesto de 41,6 millones de euros, se trata del Lote 1 Centro y fue adjudicado a la UTE formada por Vías y Construcciones (29%), G&O (22%), Ferrovial Agroman (20%), Convensa (19%) y Coprosa (10%).

Por su parte la tercera adjudicación, el lote 6 Sur, con un importe de 36,9 millones de euros, se otorgó a la UTE compuesta por Convensa (27%), Neopul (25%), Azvi (22%), G&O (16%) y Coprosa (10%).

Los contratos de servicios adjudicados tienen una duración de dos años prorrogables a otros dos. El objeto de estos proyectos es, según Adif, “inspeccionar la plataforma ferroviaria” así como “desarrollar todo tipo de actividades que faciliten y mejoren la circulación ferroviaria”.

