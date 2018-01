PARO. UATAE VALORA 2017 COMO “UN MAL AÑO PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO”

Google Plus

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) valoró hoy 2017 como "un mal año" para los autónomos, puesto que “el trabajo autónomo creció en 10.468 personas (un 0,33%), mientras el empleo asalariado creció doce veces más, un 4,11%”.



Uatae destacó la pérdida de 6.202 autónomos en diciembre de 2017 respecto al mes anterior, lo que para la organización supone “una caída considerable que puede ser debida a la caída de las altas por un retraso en la decisión de afiliación consecuencia de la ampliación de la tarifa plana a partir de enero de 2018”.

La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, considera por tanto que “2017 no ha sido un buen año para el crecimiento del trabajo por cuenta propia", ya que "su crecimiento ha sido menor que el de años anteriores y muy inferior al del trabajo asalariado”. Además, matizó, “se han perdido autónomos en la mayoría de las comunidades autónomas de España y en los principales sectores de actividad, como el caso del comercio, que perdió casi 13.000 autónomos”.

En consecuencia, para Landaburu “el trabajo por cuenta propia no despega y cada año es peor que el anterior, con menos crecimiento y mayor rotación”. No obstante, afirma que “habrá que ver los resultados de enero de este año, ya que en la importante pérdida de autónomos de diciembre puede influir el retraso de la decisión del alta ante la ampliación de la duración de la tarifa plana en 2018”.

Respecto a las previsiones para el año que empieza, Landaburu cree que “2018 debe ser un año importante para los autónomos, donde se mejoren y desarrollen normas tan importantes como las referidas a la morosidad y la segunda oportunidad”.



