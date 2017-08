SUBE EL NÚMERO DE PARADOS QUE BUSCAN SU PRIMER EMPLEO EN CASI 10.000 PERSONAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Google Plus

Un total de 413.800 parados se encontraban buscando su primer empleo en el segundo trimestre de 2017, lo que supone 9.200 personas más con respecto al trimestre anterior.

Así se desprende de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Servimedia. Esta cifra, de 413.800 parados que buscan su primer trabajo, es inferior a la registrada hace un año, cuando 472.700 personas se encontraban en esta situación, y supone volver a niveles de 2011.

Por tramos de edad, casi la mitad de los parados que buscan su primer empleo en el segundo trimestre del año tienen entre 20 y 24 años, seguido del colectivo que cuenta con entre 16 y 19 años, con 99.300 jóvenes buscando trabajo. En tercer lugar, se sitúan quienes tenían entre 25 y 29 años, con 74.100 personas en este rango de edad.

Asimismo, 25.400 desempleados que no han trabajado con anterioridad tienen entre 30 y 34 años; 12.700 cuentan con entre 35 y 39 años; 11.900 parados entre 40 y 44 años buscan su primer empleo; 8.300 tienen entre 50 y 54 años; 7.400 entre 45 y 49 años; 5.400 entre 55 y 59 años; y 900 entre 60 y 64 años.

En lo que respecta al nivel de formación de estos parados, la mayoría no han accedido a la educación superior, sino que se han quedado en la educación secundaria. En concreto, 152.200 parados que buscan su primer empleo han alcanzado la primera etapa de educación secundaria, y 117.000 la segunda etapa.

Por su parte, 47.400 parados tienen la educación primaria, mientras que 6.800 no han completado este nivel de estudios, y 4.700 desempleados que buscan su primer trabajo son analfabetos.

Por último, más de la mitad de los parados, el 52,7%, llevan buscando trabajo más de un año, con casi un tercio del total (el 34%) que superan los dos años en el desempleo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso