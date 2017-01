LA OPOSICIÓN CRITICA A BÁÑEZ POR LA “OCURRENCIA” DE EMITIR DEUDA PARA PAGAR PENSIONES Y EL “MANTRA” DE CREAR EMPLEO PARA SOSTENERLAS

- Solicitan la comparecencia urgente de la ministra en el Congreso. La oposición criticó este jueves que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tenga la “ocurrencia” de que, si las pensiones no se pueden pagar con el Fondo de Reserva, se haga mediante la emisión de deuda, y que acuda al “mantra” de crear empleo para sostener el sistema.

Así se pronunciaron los diputados de la oposición durante la Diputación Permanente para debatir la solicitud de comparecencia urgente de Báñez en la Comisión del Pacto de Toledo, a propuesta del Grupo Socialista, para dar cuenta de la estimación de cierre de las cuentas de la Seguridad Social en 2016, las medidas a adoptar para sanear el déficit del sistema y la revalorización de las pensiones del 0,25% este año, una petición apoyada por la mayoría de los grupos.

Desde el Grupo Socialista, la diputada Mercè Perea, consideró que la ministra se ha vanagloriado en sus intervenciones en las distintas comisiones parlamentarias de las políticas del Gobierno del PP en materia de Seguridad Social y ha manifestado que 2016 cerrará con cifra récord de ingresos por cotizaciones sociales, mientras el déficit del sistema se sitúa en más de 18.000 millones.

En este sentido, la diputada socialista informó de que van a solicitar al Gobierno documentación con datos de cierre provisional de las cuentas de la Seguridad Social en 2016 y de previsión recaudación y cierre para 2017.

Asimismo, Perea criticó que el Gobierno “no solo se niega, además, bloquea” junto a Ciudadanos la propuesta de que las pensiones se actualicen conforme al IPC.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón indicó que cada mes hay 735 millones de diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta en pensiones, y al respecto, “solo escuchamos del Gobierno la explicación demográfica, que es lo único que puede decir el Gobierno cuando no tiene otra cosa que decir” y el “mantra” de que la creación de empleo es fundamental para la sostenibilidad del sistema.

Del mismo modo, Errejón criticó que la política hasta ahora es recortar el pacto intergeneracional.

Mientras, José Manuel Villegas, diputado de Ciudadanos, se alineó con la petición de comparecencia de Báñez “en sede parlamentaria y no en los medios de comunicación” para explicar la política que pretende llevar a cabo, “más allá de enterarnos de que la única ocurrencia” de que si las pensiones no se pueden pagar con el Fondo de Reserva se haga con emisión de deuda, y para ello pidió abrir un debate serio sobre la financiación de las pensiones.

Por último, en representación del PP, la diputada Carolina España, aseguró que en su partido también quieren que Báñez comparezca y lo va a hacer pero que es “absurdo” que lo haga en un mes inhábil en el Congreso de los Diputados y sin tener confirmados los datos de cierre de 2016.

