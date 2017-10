LA OPA SOBRE ABERTIS AFRONTA UNA SEMANA CLAVE

Google Plus

- ACS tiene hasta el jueves para decidir si compite con Atlantia. La oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada por la italiana Atlantia sobre Abertis afronta una semana clave, ya que ACS tiene hasta el jueves para decidir si compite por hacerse con la concesionaria y lanza una contraopa.

Además, el jueves vence también el plazo para que el Consejo de Administración de Abertis se posicione a favor o en contra de la opa de Atlantia o se declare neutral en la operación y no haga recomendación alguna a los accionistas del grupo.

Los accionistas de Abertis tienen hasta el próximo 24 de octubre para decidir si aceptan o no la oferta pública voluntaria de adquisición de Atlantia sobre el 100% de su capital.

La Fundación Bancaria ‘la Caixa’ es el principal accionista de Abertis, con un 24,1% del capital, seguida de Inversiones Autopistas (7,7%), BlackRock (3,3%) y Lazard (3%).

En la oferta de Atlantia, los accionistas de Abertis podrán optar por efectivo (16,5 euros por título), por canje con unas acciones especiales de la italiana o por una combinación de ambas modalidades.

Una de las condiciones a las que Atlantia ha condicionado la efectividad de la oferta es que sea aceptada en la modalidad de canje como mínimo por 100.000.000 de acciones de Abertis (10,1% del capital).

Además, la efectividad de la oferta está sujeta a que sea aceptada como mínimo por acciones que representen el 50% del capital de Abertis más una acción.

Otra de las condiciones era que se reciban las autorizaciones de competencia de la Comisión Europea y la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile, ambas ya conseguidas.

Atlantia considera que no necesita ninguna autorización del Gobierno español, algo sobre lo que éste discrepa y por lo que ha realizado una consulta a la Abogacía del Estado. Abertis gestiona autopistas de peaje en España y es el accionista mayoritario de Hispasat.

